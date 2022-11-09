アメリカでは未成年者による犯罪が頻繁にニュースで報じられているが、同国で警察によって公開された未成年者の窃盗行為を捉えた動画が関心を集めている。動画には犯行後、高級ブランド店から逃げようとした10代の少年がガラス窓に気付かず、そのまま激突して気を失った様子が映っていた。『New York Post』『KOMO News』などが伝えた。【この記事の動画を見る】米ワシントン州ベルビュー市内にある高級ファッションブランド「ルイ