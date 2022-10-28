Twitterで24.4万件の「いいね！」を集めた「なんでもぜんまい」。TFF株式会社が、10月26日より​「Kibidango」にてクラウドファンディングを開始したところ、24時間で目標金額の59万6000円を達成し、商品化が決定しました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】Kibidangoのプロジェクトページにて12月22日まで支援受付が継続しており、特典として「【限定初期ロット】なんでもぜんまい1個」は 送料税込2980円