日本円の価値がどんどん下がっている。今月20日には、一時1ドル＝150円を突破し、32年ぶりの円安水準が続く。モルガン銀行（現・JPモルガン・チェース銀行）元日本代表の藤巻健史さんは「お金のバラマキを続けてきたツケだ。政府や日銀に止める方法はなく、日本人は貧乏になるしかない」という――。写真＝iStock.com／bee32※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／bee32■円安はどこまで続くのかG20直後の15日、バイデン米大統