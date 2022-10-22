収納が少ないからといって、むやみにスペースを捻出するのも考えもの!? 今年も残すところあと2か月ほど。面倒な大掃除をやらずに済ませるためにも、特に狭いトイレは普段からすっきりキレイを保ちたいところです。そこで今回は、“やりすぎ注意”のトイレ収納やインテリアについて、整理収納コンサルタントの瀧本真奈美さんに自身の失敗談を交えつつ教えてもらいました。 【画像】「やってはいけない」トイレにあり