40代から勉強を始めたいとうまい子さん。そのきっかけとは （写真：マイカンパニー）リスキリングやリカレントなどの学び直しが注目されている。政府は、個人のリスクリングで5年間で5兆円の支援を行うと表明。支援策を充実させる企業も増えている。週刊東洋経済10月22日号（10月17日発売）では「学び直し全ガイド」を特集。40〜50代を中心にした学び直しのすべてを解説している。1980年代に芸能界デビューしたいとうまい子さんは