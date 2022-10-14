コリンチャンスが試合で話題のユニホームを披露海外サッカー、ブラジルの名門クラブが試合でお披露目したまさかの“日本語ユニホーム”が好評を得ている。コリンチャンス・パウリスタが現地時間8日の試合で着用したナイキの新ユニホームは、日本人にとってはなんとも奇抜なデザインに。しかし海外ファンからは「どこで買えるの？」「興味深いな」との声も上がっている。遂に試合で日本語ユニホームを着用した。コリンチャンス
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