コリンチャンスが試合で話題のユニホームを披露海外サッカー、ブラジルの名門クラブが試合でお披露目したまさかの“日本語ユニホーム”が好評を得ている。コリンチャンス・パウリスタが現地時間8日の試合で着用したナイキの新ユニホームは、日本人にとってはなんとも奇抜なデザインに。しかし海外ファンからは「どこで買えるの？」「興味深いな」との声も上がっている。遂に試合で日本語ユニホームを着用した。コリンチャンス