「居空き」専門の泥棒「俺の盗みは芸術だ。俺は泥棒をやるために生まれてきたようなものだ。俺もプロとしてやっているのだから、刑事もプロらしく俺を捕まえてくれ」今から30年前の1994年8月。住居侵入や窃盗の疑いで警視庁に逮捕された男（46＝当時）は、取調室で捜査員にこううそぶいた。4年足らずの間に裏付けが取れただけで1100件の盗みを重ね、総額約6000万円を荒稼ぎしていたこの男、捜査員を前にとうとうと、自ら“芸術”