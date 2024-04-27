パトロール中に立ち寄った交番で性行為をし、職務を怠ったなどとして、兵庫県警は２６日、阪神地域の警察署に勤務する男性巡査部長（３５）と女性巡査長（２７）をともに減給１０分の１（１カ月）の懲戒処分にした。２人はいずれも既婚者で、当時不倫関係にあった。県警監察官室によると、２人は昨年８月２３日未明、パトカーで巡回中に警察官不在の交番に立ち寄り、約４時間半滞在。休憩室内で性行為をした。交番に立ち寄る際