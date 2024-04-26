　島田珠代デイリースポーツ

島田珠代、一人娘との断絶と和解を涙ながらに告白「やっと家族になれた」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 島田珠代が26日の番組で、一人娘との断絶と和解を赤裸々に告白した
  • 「正解」を勝手に決めつけて娘を叱り、断絶状態になったそう
  • その後、悪かった点を見直して娘に謝罪し、「やっと家族になれた」という
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