フジテレビは26日、同局で定例会見を行った。12年ぶりにプロジェクトの始動が発表され、今秋に新作映画の公開が発表された「踊る大捜査線」シリーズについて言及。新作映画は2本で、ともに柳葉敏郎演じる室井慎次が主人公になることを明かした。大多亮専務（65）は「実は朝から劇場でチラシで配っている」と宣伝活動が進んでいることを明かし、タイトル名も公表。1本目のタイトルは「敗れざる者」で10月11日公開、2本目は「生き続