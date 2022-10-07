「ジブリパーク」ってどんなところ？ 緑あふれる「愛・地球博記念公園(モリコロパーク)」内に誕生する、スタジオジブリ作品の世界観を表現した公園施設、それが「ジブリパーク」。 全5エリアで構成され、映画の主人公になったような気分が味わえちゃいます。園内の森や道を自分の足で歩いて、風を感じながら、秘密を発見する。そんな特別な時間が楽しめる場所となっています。2022年11月1日、第1期として「ジブリの大倉庫」「青春