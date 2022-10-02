１日午前１０時半頃、鹿児島県奄美市笠利町笠利のバナナ畑で、近くの浜崎茂介さん（８９）が耕運機とガジュマルの木に挟まれているのを家族が発見。病院に搬送されたが、その後死亡した。奄美署によると、耕運機は手押し式。バックする際に後方の木との間に挟まれた可能性があるとみて調べている。