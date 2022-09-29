俳優の井川遥さんは9月28日、自身のInstagramを更新。乱れ髪の色っぽショットを披露しました。 【実際の投稿＆井川遥さんのほかの投稿も見る】「素敵な髪型惚れ惚れします」井川さんは「loin.2022a.wmohair knit/ pale pink」とつづり、自身の写真を1枚公開しました。淡い色をしたニットを着用し、セクシーな表情を見せています。とても美しいショットです。コメントでは「素敵な髪型惚れ惚れします」「大人女子の美しさですネ」