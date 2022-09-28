「ＤｅＮＡ−中日」（２８日、横浜スタジアム）中日・柳が二回途中、わずか１９球で危険球で退場となった。二回、１死二塁。ソトへの１４２キロ直球が頭部死球となり、球場が騒然となった。ソトは倒れ、柳も心配そうに本塁付近まで歩み寄った。担架が用意されたものの、ソトは自力でベンチ裏へ引き上げたが、その後、代走・大田が送られた。また、球審は「ただいまの投球を危険球として柳投手を退場。なお、この試合は警