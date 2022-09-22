タレント・だいたひかる（４７）が２２日、ブログを更新。ベビーカーに乗った１歳の赤ちゃんを連れ去ろうとした男が未成年者略取未遂で現行犯逮捕された事件について記した。だいたは不妊治療中の１６年１月に乳がんと診断され右胸を全摘出。その後再発したため、１９年に再手術を受けた。不妊治療再会のため、放射線治療を一時中断し、妊娠。今年１月に４６歳で第１子男児を出産している。２２日のブログでは、ニュースを知