カジュアルからきれいめまで、さまざまな着こなしに使える「黒スカート」は大人コーデに欠かせないアイテムですよね。今回は万能すぎる【ユニクロ】の「黒スカート」をご紹介していきます♪ モードな雰囲気が高まる黒スカート 「ワイドプリーツスカート」は洗練された雰囲気が素敵なアイテムです。シンプルながらも太幅のプリーツによって、おしゃれ度がグッとアップしていま