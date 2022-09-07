男子にとって、元カノは「特別な存在」だといいますよね。別れてからも、頻繁にSNSをチェックしていることも……。今回は「別れても元カノが気になる理由」の中から1つ、不幸になっていないかどうかチェックする男子のエピソードをご紹介します。別れたあとの責任？▽ 元カノがキレイになっていたら「複雑だけどうれしい」「いい女と付き合ってたんだなと思う」など、なぜかポジティブに考える男子もいるようです……。別れたあと