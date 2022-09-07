みなさんは好きな人ができると自分から告白をするタイプですか？それとも、積極的にアピールはしつつも、彼が告白をしてくれるまで待つタイプですか？今回の記事は、自分から思いを伝える女子必見です！彼が思わずドキドキする告白のセリフを伝授します！■大前提として大事なのは気持ち相手が自分のことを好きなのかわからないまま、告白するというのはとても勇気がいることです。そうなると、どうしてもこの告白を特別なものにし