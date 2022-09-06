タイガース戦で32号を放ちリーグ2位に浮上、投球の進化も顕著だが…■エンゼルス 10ー0 タイガース（日本時間6日・アナハイム）エンゼルスの大谷翔平投手は5日（日本時間6日）に行われたタイガース戦で、今季31号、32号本塁打を放ち、ア・リーグの本塁打ランキングでアーロン・ジャッジ内野手（ヤンキース）に続く2位に浮上した。ここでまた騒がしくなりそうなのが、ジャッジとのリーグMVP争い。MLBアナリストのライアン・スペー