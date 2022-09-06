登板直後の非情通告だった。８月29日（日本時間）のレイズ戦に２番手としてマウンドに上がったレッドソックスの沢村拓一（34）は、１回を投げ４安打を浴びメジャー移籍後ワーストタイの３失点。期待を裏切る投球だったが、試合後はさらにショッキングな宣告が待っていた。「コーラ監督に呼ばれ、メジャー40人枠から外れると伝えられたんです。事実上の戦力外通告ですよ。スグにウエーバーにかけられましたが、獲得に名乗りを上げる