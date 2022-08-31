アニメ『ルパン三世』峰不二子（三代目）の声などで知られる、声優の沢城みゆきが新型コロナウイルスに感染したと、所属事務所・青二プロダクションが8月31日、公式サイトで発表した。【写真】民放ドラマで初の“顔出し”出演をした沢城みゆき同事務所は「このたび弊社所属の沢城みゆきが、新型コロナウイルス感染症に対する検査の結果、陽性であることが確認されました」とし、「8月31日に濃厚接触者になる可能性があるとの報