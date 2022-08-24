世の中では「義母と不仲な」お嫁さんの話をよく耳にするものの、ここだけの話、「実母より義母との方が関係が良好」「実母より義母が好き」なんて声も聞こえたり……。ということで、今回は「実母より義母の方が好き」と断言する女性のエピソードの中からひとつ、「居心地最高な義実家」の話をご紹介します！実家よりはるかに居心地がいい義実家…「実家も義実家も家から同じくらいの距離にあるけど……断然義実家の方が行く回数が