オリエンタルラジオ・藤森慎吾が8月21日公開のYouTubeチャンネル『CHOTeN 今週、誰を予想する？【テレビ東京 公式】』の動画で、島崎遥香らから「結婚できない理由」を分析された。藤森とは、互いの個人YouTubeチャンネルに何度も出演しあうなど、交流のある島崎は「若い女性に行きがちなんじゃないか」と指摘。藤森は2021年、13歳年下の女性と交際して破局したことを踏まえ、島崎は「20代前半の女の子にいくと、夢に向かっ