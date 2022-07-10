2010年代以降、山下達郎や竹内まりや、松任谷由実らに代表される「シティ・ポップ」と呼ばれる日本のポピュラー音楽の人気が世界的に高まっているという。2022年7月、仕事でロンドンを訪れる機会があったので、そのブームの一端に触れてきた。【写真】山下達郎、竹内まりや…おなじみのレコードがずらり！ここ、ロンドンなんですけど…現地在住の音楽ライターによると、流行発信地として知られるロンドン北東部のショーディッチ