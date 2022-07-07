¼«½Í¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¡¢¤½¤í¤½¤íÎ¹¤Ë½Ð¤Æ¤ß¤¿¤¤¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤¬¡¢º£Ç¯40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡ÖÀÄ½Õ18¤­¤Ã¤×¡×¡Ê°Ê²¼¡¢18¤­¤Ã¤×¡Ë¤ò»È¤Ã¤¿Î¹¤À¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¼¤Ò¿©¤Ù¤¿¤¤¡ª¿Íµ¤¹ÔÎóÅ¹¡Ö¤Ï¤Þ¤Ù¡×¤Î¥¢¥¸¥Õ¥é¥¤¡ÖÌÜÅªÃÏ¤ò·è¤á¤º¤ËÎ¹¤¬¤Ç¤­¤ë¼«Í³¤µ¤¬¡¢¤³¤Î¤­¤Ã¤×¤ÎÂé¸ïÌ£¤Ç¤¹¡£ÎÁ¶â¤Ï1Ëü2050±ß¤Ç5²ó¡Ê5Æü¡Ë»ÈÍÑ¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£1Æü¤Ë¤¹¤ë¤È2410±ß¤Ç¤¹¤¬¡¢¸µ¤ò¼è¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡¢¸áÁ°Ãæ¤Ë²È¤ò½Ð¤Æµ¤¤Î¸þ¤¯¤Þ¤Þ¤Ë±ó¤¯¤Ø¸þ¤«¤¤¡¢