◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―巨人（１２日・横浜スタジアム）DeNA打線が初回に巨人先発・菅野をつかまえた。先頭の桑原が初球を打ち上げたが、ボールは遊撃と左翼手の間に落ちるラッキーな二塁打となった。続く関根が犠牲バントを２球目で成功させて走者を三塁に送った。３番・楠本は初球を右中間は弾き返すフェンス直撃の適時二塁打を放った。計４球で先制に成功するあざやかな速攻を決めた。