Googleは5月12日、Googleアシスタントに対応する完全ワイヤレスイヤホン「Pixel Buds」の新モデルで、初めてアクティブノイズキャンセリング（ANC）機能を搭載した「Pixel Buds Pro」を発表。国内では7月28日に発売します。Googleストアでの販売価格は2万3800円（税込）で、同日からソフトバンクや家電量販店、ECサイトでの販売も予定しています。Googleが開発したアルゴリズムを処理するカスタム6コア オーディオチップと、カスタ