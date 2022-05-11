「雪見だいふく」ブランドから、仙台銘菓「喜久福」のコラボ商品「喜久水庵監修 雪見だいふく×喜久福」が登場。希望小売価格は税込194円で、全国のコンビニエンスストアで5月17日より先行発売されます。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】「雪見だいふく」は今年で発売40周年。仙台銘菓としても有名な生クリーム大福「喜久福」との初のコラボレーションとなる「喜久水庵監修 雪見だいふく×喜久福」は、こしあん