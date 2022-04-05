新型コロナ不況への対応で、国の財政赤字が巨額に膨らんでいます。アルゼンチンやギリシャは財政破綻しました。日本の借金は過去最大の1220兆円に上ります。なぜ日本は財政破綻しないのでしょうか。元内閣官房参与の藤井聡氏が著書『なぜ、日本人の9割は金持ちになれないのか』（ポプラ新書）で解説します。【関連記事】子育て世代はもう限界だ！「日本人の給料が上がらない」理由日本の借金は過去最大の1220兆円に上る■国民は財