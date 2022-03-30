どんな男性だって少なからず「カッコいい彼氏でいたい！」との思いがあるもの。そのため口には出さないけれど、彼女の言動にモヤモヤしてしまうこともあるんだとか。そこで今回は「実は彼氏が嫉妬していること」についてご紹介します。彼氏より推し優先「彼女は某アイドルにハマっていて、デート中もいつも推しの話ばかり。『それでも彼女が好きなら……』と受け入れていたのですが、俺の誕生日よりも推しのコンサートを優先された