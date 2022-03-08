タレントの島崎和歌子（49）が7日放送のTBS「霜降りミキXIT」（月曜後11・56）に出演。面白さを全く理解できない第7世代芸人を明かす場面があった。この日は、「オールスター感謝祭全力オマージュSP」と題して放送。番組内では、本家さながらの4択クイズ企画が実施された。クイズ企画の中で、島崎和歌子は「面白さを全く理解できない第7世代芸人は誰でしょう？」と出題。「霜降り明星」、「ミキ」、「EXIT」、「ぺこぱ」とい