ビタミンCやβカロテンを豊富に含む、栄養満点の緑黄色野菜ブロッコリー。しかし独特のクセがあり、苦手な人も多い野菜のひとつだ。筆者も以前は何となく青臭さが気になり、「何かおいしい食べ方はないものか」と思っていた。そんな中で出会ったのが、石川県でブロッコリー農家をしている安井ファーム（@yasuifarm）のTwitter。料理は「必要な手間」だけかければいい！ チャンネル登録者数30万人超えの元フレンチの料理人が教え