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「地方には何もない」は本当か 徳島発、教育モデルを作る高校3年生が等身大の実践報告
2026年6月29日（月）20：00〜21：00【Flashセミナー Vol.148】地方高校生の放課後が、最近ちょっとおかしい。
「なんとなく」で生きていた地方の進学校の高校生。たった一度「どうしたいの？」と問い返された瞬間から、自分が変わり、放課後が変わり始めました。変える側に回りたくなったのです。
徳島で始めた対話イベントに来た高校生が、90分後には動き始めます。
「初めて笑われずに夢を聞いてもらえた」と言った高校生が、今度は場をつくる側に回っています。
AIを使いながら企画し、鳥取にも「BridgE³ Tottori」設立。主役は高校生。大学生や社会人との対話を通して次の一歩を考える“きっかけの場所“として、高校生自身が考えていることを安心して話せる場を提供します。
「地方には何もない」は本当か。地方からの、等身大の実験報告です。
▼こんな方におすすめ
地方創生やローカルビジネス、地域コミュニティの活性化に向けた具体的なアプローチを模索している方
若手人材の主体性を引き出すマネジメントや、Z世代・α世代のリアルな価値観・行動力を知りたいマネージャー・経営者
生成AIを駆使したプロジェクトの立ち上げ方や、若い世代がどのようにテクノロジーを企画に落とし込んでいるのか興味があるマーケター
高校・大学などの教育関係者、または学生向けの教育プログラムやコミュニティを運営・企画されている方
■登壇者
大濱裕輝（おおはま・ひろき）氏
徳島文理高等学校3年生／3世代教育プロジェクトBridgE³代表
2008年5月2日、徳島生まれ。5歳で誕生日プレゼントに「公文に行きたい」と願い出る。中学受験で西大和学園中学校に合格するも、地元の徳島文理中学校へ進学。
2023年度徳島県中学校剣道優秀選手賞。HLAB TOKYO 2025 alumni。2025年11月、3世代教育プロジェクト「BridgE³」を設立。2025年度科学の甲子園徳島県大会入賞。
夢を語ることを日常にするサマーキャンプ「カタリビ」（学生団体NEXY）を運営中。
司会進行
一般社団法人 ウェブ解析士協会 理事
積高之
Zoomを利用しますので当日までにご準備ください。
受講者に起因する接続不良などについては中断せずにセミナーを進めます。
コンピュータの動作やソフトウェアなどの動作不良に関するサポートは行いません。
■主催
WACA（一般社団法人ウェブ解析士協会）
本件に関するお問合わせ先
一般社団法人 ウェブ解析士協会
Email:seminar@waca.or.jp
関連リンク
セミナー詳細
https://web-mining.doorkeeper.jp/events/197392
コミュニティ「NEXY」
https://www.nexyhub.jp/
BridgE³
https://www.instagram.com/bridge.cube.ed.jp/
一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）は、AIを使いながら複数のコミュニティを運営する現役高校生によるセミナーを2026年6月29日（月）に開催します。大学生や社会人との対話を通して次の一歩を考える「3世代教育モデル」の実験報告です。テクノロジーを使いこなし、大人の想像を超えるスピードで社会に“きっかけの場所”を作り出す若者の熱量とリアルな価値観に触れ、未来のビジネスや教育のヒントを探ります。
https://web-mining.doorkeeper.jp/events/197392
開催概要
日時：2026年6月29日（月）20：00〜21：00
形式：オンライン
参加費：無料
参加要件
本セミナーはWACA正会員が対象です。まだ会員でない方は、セミナーお申し込み前に登録をお済ませください。年会費は4400円（2026年のみ）です。
WACA会員登録はこちら
https://membership.waca.or.jp/course/register/54636/
■セミナー概要
▼詳細・申し込み
https://web-mining.doorkeeper.jp/events/197392
開催概要
日時：2026年6月29日（月）20：00〜21：00
形式：オンライン
参加費：無料
参加要件
本セミナーはWACA正会員が対象です。まだ会員でない方は、セミナーお申し込み前に登録をお済ませください。年会費は4400円（2026年のみ）です。
WACA会員登録はこちら
https://membership.waca.or.jp/course/register/54636/
■セミナー概要
「なんとなく」で生きていた地方の進学校の高校生。たった一度「どうしたいの？」と問い返された瞬間から、自分が変わり、放課後が変わり始めました。変える側に回りたくなったのです。
徳島で始めた対話イベントに来た高校生が、90分後には動き始めます。
「初めて笑われずに夢を聞いてもらえた」と言った高校生が、今度は場をつくる側に回っています。
AIを使いながら企画し、鳥取にも「BridgE³ Tottori」設立。主役は高校生。大学生や社会人との対話を通して次の一歩を考える“きっかけの場所“として、高校生自身が考えていることを安心して話せる場を提供します。
「地方には何もない」は本当か。地方からの、等身大の実験報告です。
▼こんな方におすすめ
地方創生やローカルビジネス、地域コミュニティの活性化に向けた具体的なアプローチを模索している方
若手人材の主体性を引き出すマネジメントや、Z世代・α世代のリアルな価値観・行動力を知りたいマネージャー・経営者
生成AIを駆使したプロジェクトの立ち上げ方や、若い世代がどのようにテクノロジーを企画に落とし込んでいるのか興味があるマーケター
高校・大学などの教育関係者、または学生向けの教育プログラムやコミュニティを運営・企画されている方
■登壇者
大濱裕輝（おおはま・ひろき）氏
徳島文理高等学校3年生／3世代教育プロジェクトBridgE³代表
2008年5月2日、徳島生まれ。5歳で誕生日プレゼントに「公文に行きたい」と願い出る。中学受験で西大和学園中学校に合格するも、地元の徳島文理中学校へ進学。
2023年度徳島県中学校剣道優秀選手賞。HLAB TOKYO 2025 alumni。2025年11月、3世代教育プロジェクト「BridgE³」を設立。2025年度科学の甲子園徳島県大会入賞。
夢を語ることを日常にするサマーキャンプ「カタリビ」（学生団体NEXY）を運営中。
司会進行
一般社団法人 ウェブ解析士協会 理事
積高之
Zoomを利用しますので当日までにご準備ください。
受講者に起因する接続不良などについては中断せずにセミナーを進めます。
コンピュータの動作やソフトウェアなどの動作不良に関するサポートは行いません。
■主催
WACA（一般社団法人ウェブ解析士協会）
WACAとは
ウェブマーケティングの知識・スキルを習得するための基盤となるウェブ解析。体系的に学べる環境、スキルの評価基準を設け、ウェブ解析に必要な能力や知識を身に付けられる資格が「ウェブ解析士」です。ウェブ解析士協会は、スキルアップの機会として各種セミナーを企画・開催しています。
ウェブマーケティングの知識・スキルを習得するための基盤となるウェブ解析。体系的に学べる環境、スキルの評価基準を設け、ウェブ解析に必要な能力や知識を身に付けられる資格が「ウェブ解析士」です。ウェブ解析士協会は、スキルアップの機会として各種セミナーを企画・開催しています。
本件に関するお問合わせ先
一般社団法人 ウェブ解析士協会
Email:seminar@waca.or.jp
関連リンク
セミナー詳細
https://web-mining.doorkeeper.jp/events/197392
コミュニティ「NEXY」
https://www.nexyhub.jp/
BridgE³
https://www.instagram.com/bridge.cube.ed.jp/