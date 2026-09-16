株式会社YTE(本社：大阪府大阪市、社長：梅田 尚哉)は、ホラー漫画家・伊藤潤二の作品キャラクターとサンリオキャラクターズがコラボレーションした「伊藤潤二×サンリオキャラクターズ POP UP STORE」を、2026年10月1日(木)から10月14日(水)まで、ルミネエスト新宿にてアンコール開催いたします。





伊藤潤二×サンリオキャラクターズ





昨年大好評のPOP UP STOREを今回はルミネエスト新宿で開催いたします。

本POP UP STOREにおいては、2024年に大好評だったギャル富江・ハローキティの一部商品も再販致します！

詳細は特設ページ( https://yte-ec.com/lp/junji-sanrio_2 )をご確認ください。





また、POP UP STORE会場にて商品を3,300円(税込)ご購入ごとに、ランダムで「ホログラムポストカード(全10種)」を1枚プレゼント！





伊藤潤二×サンリオ特典





●『伊藤潤二×サンリオキャラクターズ POP UP STORE』開催概要

『伊藤潤二×サンリオキャラクターズ POP UP STORE in ルミネエスト新宿』

場所 ： ルミネエスト新宿 B1F 中央東改札外 券売機横

〒160-0022 東京都新宿区新宿 3-38-2

期間 ： 2026年10月1日(木)～10月14日(水)

営業時間： 平日 11：00 ～ 21：00

： 土日祝 10：30 ～ 21：00(定休日は館に準ずる)





開催に関する情報は特設ページ( https://yte-ec.com/lp/junji-sanrio_2 )及びYTEの公式Xアカウント( https://x.com/AsobiFactory )にて随時発信します。









●伊藤潤二

1963年7月31日、岐阜県中津川市で誕生。高校卒業後、歯科技工士の学校へ入学し、職を得るも、「月刊ハロウィン」(朝日ソノラマ)新人漫画賞「楳図賞」の創設をきっかけに、楳図かずお氏に読んでもらいたい一念で投稿。1986年、投稿作『富江』で佳作受賞。本作がデビュー作となり、代表作になる。3年後、歯科技工士を辞め、漫画家業に専念。『道のない街』『首吊り気球』『双一』シリーズ、『死びとの恋わずらい』などの名作を生みだしていく。1998年から「週刊ビッグコミックスピリッツ」(小学館)で『うずまき』の連載を開始。その後も『ギョ』や『潰談』など唯一無二の作品を発表し続け、日本のみならず海外でも高い人気を得ている。





世界で最も権威のある漫画賞のひとつである米国アイズナー賞にて、2019年に『伊藤潤二傑作集10巻 フランケンシュタイン』(英語版)が「最優秀コミカライズ作品賞」を受賞したのを皮切りに、2021年に2部門、2022年と立て続けに同賞を受賞し、通算4度受賞の快挙を遂げる。2023年、仏国アングレーム国際漫画祭「特別栄誉賞」、米国サンディエゴ・コミコン「インクポット賞」、さらに2025年、米国アイズナー賞にて殿堂入りを果たし、国際的評価を不動のものとした。









●伊藤潤二『マニアック』

日本のホラー漫画界を牽引してきた鬼才・伊藤潤二。その独創的な世界観と、圧倒的な画力で描かれる魅力的なキャラクターが創り出す“恐怖の傑作”から、選りすぐりの20タイトルをアニメ化。「富江」や「双一」「首吊り気球」などの人気タイトルがラインナップされ、伊藤潤二のマニアックな魅力にどっぷりと浸れる意欲作となっている。









●権利表記

(C) ジェイアイ／朝日新聞出版

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