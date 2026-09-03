伝説のマイケル・ジャクソン公式グッズ・ストア「KING OF POP」が17年ぶりに復活！
博多マルイ、静岡PARCOに期間限定オープン
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/361233/images/bodyimage1】
世界各国から集結するマイケル・ジャクソン公式グッズ。Tシャツ、フィギュア、ポスター、コレクターズアイテムなど、“KING OF POP”の世界を体感できる特別なポップアップストア。
エンターテインメント公式グッズ・ストア「PGS」を運営する株式会社JAMSHOPPING（本社：東京都渋谷区、代表取締役：遠藤祐一）は、マイケル・ジャクソン公式グッズ・ストア「KING OF POP」を17年ぶりに復活させ、2026年9月12日（土）から9月21日（月）まで博多マルイ、10月9日（金）から10月18日（日）まで静岡PARCOにて期間限定オープンいたします。
会場には、世界各国から厳選した正規ライセンス商品が集結。Tシャツ、フィギュア、ポスター、雑貨、コレクターズアイテムなど、マイケル・ジャクソンの音楽とパフォーマンス、ファッション、そして唯一無二の世界観を楽しめる多彩なアイテムを展開します。
「KING OF POP」は、2009年に誕生したマイケル・ジャクソン公式グッズ・ストアです。期間限定ショップとしてスタートしたのち、ファンからの圧倒的な支持を受けて開催期間を延長。さらに全国各地へと展開し、“マイケル・ジャクソンの世界を体感できる場”として、多くのファンを魅了してきました。
そして2026年、「KING OF POP」が17年の時を経て復活します。
世界中の人々を魅了し続けるマイケル・ジャクソンの音楽、パフォーマンス、ファッション、そして唯一無二の世界観を、あらためて多くのファンへ届けます。
『Thriller』『BAD』『Dangerous』など歴代アルバムや代表的なビジュアルをモチーフにしたTシャツをはじめ、マイケルの象徴的な姿を再現したフィギュアやスタチュー、ポスター、雑貨、コレクターズアイテムなど、国内ではなかなか手に入らない海外公式商品を含む多彩なラインナップを取り揃えます。
往年のファンはもちろん、新たな世代のファン、そして音楽・ファッション・ポップカルチャーを愛するすべての方へ。
17年ぶりに復活する「KING OF POP」で、マイケル・ジャクソンの世界をぜひ体感してください。
■世界中から集結する公式グッズ（商品一例）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/361233/images/bodyimage2】
（左）Bad World Tour｜世界限定プレミアムBOX / Holo Breaker Box
（右）Billie Jean フィギュア
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/361233/images/bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/361233/images/bodyimage1】
世界各国から集結するマイケル・ジャクソン公式グッズ。Tシャツ、フィギュア、ポスター、コレクターズアイテムなど、“KING OF POP”の世界を体感できる特別なポップアップストア。
エンターテインメント公式グッズ・ストア「PGS」を運営する株式会社JAMSHOPPING（本社：東京都渋谷区、代表取締役：遠藤祐一）は、マイケル・ジャクソン公式グッズ・ストア「KING OF POP」を17年ぶりに復活させ、2026年9月12日（土）から9月21日（月）まで博多マルイ、10月9日（金）から10月18日（日）まで静岡PARCOにて期間限定オープンいたします。
会場には、世界各国から厳選した正規ライセンス商品が集結。Tシャツ、フィギュア、ポスター、雑貨、コレクターズアイテムなど、マイケル・ジャクソンの音楽とパフォーマンス、ファッション、そして唯一無二の世界観を楽しめる多彩なアイテムを展開します。
「KING OF POP」は、2009年に誕生したマイケル・ジャクソン公式グッズ・ストアです。期間限定ショップとしてスタートしたのち、ファンからの圧倒的な支持を受けて開催期間を延長。さらに全国各地へと展開し、“マイケル・ジャクソンの世界を体感できる場”として、多くのファンを魅了してきました。
そして2026年、「KING OF POP」が17年の時を経て復活します。
世界中の人々を魅了し続けるマイケル・ジャクソンの音楽、パフォーマンス、ファッション、そして唯一無二の世界観を、あらためて多くのファンへ届けます。
『Thriller』『BAD』『Dangerous』など歴代アルバムや代表的なビジュアルをモチーフにしたTシャツをはじめ、マイケルの象徴的な姿を再現したフィギュアやスタチュー、ポスター、雑貨、コレクターズアイテムなど、国内ではなかなか手に入らない海外公式商品を含む多彩なラインナップを取り揃えます。
往年のファンはもちろん、新たな世代のファン、そして音楽・ファッション・ポップカルチャーを愛するすべての方へ。
17年ぶりに復活する「KING OF POP」で、マイケル・ジャクソンの世界をぜひ体感してください。
■世界中から集結する公式グッズ（商品一例）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/361233/images/bodyimage2】
（左）Bad World Tour｜世界限定プレミアムBOX / Holo Breaker Box
（右）Billie Jean フィギュア
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/361233/images/bodyimage3】