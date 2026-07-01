京阪電気鉄道株式会社(本社：大阪府枚方市、社長：井上欣也)は、京阪ホールディングス株式会社(本社：大阪市中央区、社長：平川良浩)が特別協賛する「フェルメール《真珠の耳飾りの少女》展 17世紀オランダ絵画の名品、奇跡の再来日」(会期：2026年8月21日(金)～9月27日(日)、主催：大阪中之島美術館、朝日新聞社、朝日放送テレビ)を記念し、2026年8月21日(金)よりオリジナルデザインの記念乗車券を3,000セット限定で販売します。また、同展の開催に先駆けて7月1日(水)からは、ヘッドマークなどを掲出した特別装飾列車を期間限定で運行します。 同作の来日は、約120万人が来場した2012年の「マウリッツハイス美術館展」以来、14年ぶりとなります。本記念乗車券は、台紙を組み立てると「小さな美術館」として飾れる特製仕様です。展覧会観賞の行き帰りのひとときはもちろん、旅の記憶を彩るコレクターズアイテムとして、自宅に帰ってからも鑑賞の余韻をお楽しみいただけます。 大阪中之島美術館が位置する中之島エリアは、多様な文化的資源が点在する「アートの街」です。同展を応援する京阪グループの多彩な連携企画とともに、当社としても本企画を機に、アートと鉄道が織りなす特別な移動体験をお届けすることで、沿線の街をいっそう賑やかに盛り上げてまいります。 詳細は次のとおりです。 参考リリース： 2026(令和 8)年5月27日 ・「大阪中之島美術館「フェルメール《真珠の耳飾りの少女》展」に合わせ、京阪グループで様々 な関連商品を販売します！」 https://www.keihan.co.jp/corporate/info/release/assets/20260527_keihan-holdings.pdf

１．「フェルメール《真珠の耳飾りの少女》展」記念乗車券の販売

フェルメールの至宝《真珠の耳飾りの少女》とフェルメール初期の作品《ディアナとニンフたち》を券面にそれぞれデザインした2枚の記念乗車券を、組み立て可能な特製台紙に収めた特別仕様のセットです。

【販売期間】

2026年8月21日(金)～2026年12月30日(水) ※発売初日に限り、各駅とも10時より販売を開始します

【通用期間】

2026年8月21日(金)～2027年3月31日(水)のお好きな1日

【有効区間】

京阪線全線(大津線除く)、石清水八幡宮参道ケーブル

【販売価格】

4,000円(税込) ※1日乗車券2枚組

【販売場所】

京阪電車 中之島、淀屋橋、京橋、枚方市、中書島、丹波橋、三条の各駅 ほか、京阪グループ関連商品において、ホテル宿泊プランや観光施設と連動したセット販売を予定しています。

【販売枚数】

限定3,000セット

台紙付き記念乗車券イメージ ※掲載の画像は監修中のため、実際の商品とは異なる場合があります

２．「フェルメール《真珠の耳飾りの少女》展」開催記念 特別装飾列車を運行

期間限定で「フェルメール《真珠の耳飾りの少女》展」開催記念 特別装飾列車を運行します。扉横ステッカーおよびヘッドマーク、車内吊りポスターを掲出し、同展をいっそう盛り上げます。

【運行期間】

2026年7月1日(水)～2026年8月31日(月)

【運行区間】

京阪本線・鴨東線(淀屋橋駅～出町柳駅間）、中之島線(天満橋駅～中之島駅間) ※通常の定期列車として運行します ※車両の都合上、運行しない日がございます

【使用車両】

13000系1編成(13021-⑦-13071）

【イメージ】