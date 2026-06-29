株式会社タイプツー（本社：東京都台東区）は、さまざまな機器で使用できるヘッドセット『パックマン ノイズキャンセリングヘッドセット』の「ネオンポップ」を2026年6月30日（火）に発売いたします。（「クラシック」は好評発売中）

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『パックマン ノイズキャンセリングヘッドセット』の特長

パックマンデザインのヘッドセット

世界中で人気のキャラクター『パックマン』がデザインされた、本格派ヘッドセットです。 デザインは「クラシック」と「ネオンポップ」の全2種類。

アクティブノイズキャンセリングで雑音を軽減！

アクティブノイズキャンセリング（ANC）機能を搭載し、ボタンひとつで周囲の雑音を軽減。 FPSなどで敵の足音や銃撃音などをしっかりと捉えることができます。 また、ゲームのBGMも適度な音量で聴けるため、耳への負担も軽減できます。 ※ANC機能は、2.4GHz レシーバー接続時のみ使用できます。

2.4GHzレシーバーで低遅延を実現！

付属の2.4GHzワイヤレスレシーバーをPCなどのUSB Type-Cポートに接続することで、ワイヤレスで使用可能。 低遅延のため音ずれしにくく、迫力のゲームサウンドが楽しめます。 ※本製品はBluetooth接続には対応しておりません。

マイク内蔵でボイスチャットも楽しめる

マイクはプレイ中の邪魔にならない内蔵式を採用。クリアな音声で、快適なボイスチャットが楽しめます。 ※有線接続時はΦ3.5mmマイク付ステレオミニプラグケーブル（付属）を使用します。

Switch2、PCなど様々な機種に接続可能

2.4GHzレシーバーによる無線接続に加え、Φ3.5mmステレオミニプラグケーブルを使った有線接続にも対応しています。 Nintendo Switch 2 ProコントローラーやPS5用コントローラーのヘッドホンマイク端子に接続できるほか、Φ3.5mmステレオミニプラグに対応したさまざまなオーディオ機器でご使用いただけます。

ハウジング部を折りたたんでコンパクトに収納可能

ハウジング部を折りたたんでコンパクトに収納でき、持ち運びにも便利です。

商品概要

【パックマン ノイズキャンセリングヘッドセット】

■デザイン：ネオンポップ／クラシック ■対応機種： PC(Windows 11)／Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PS5／PS4／スマートフォン（USB Type-C端子搭載機器）／Φ3.5mmステレオミニジャック搭載のオーディオ機器など ※アクティブノイズキャンセリング機能は、2.4GHzレシーバー接続時のみ使用できます。 ■セット内容： ヘッドセット×1、2.4GHzワイヤレスレシーバー（Type-C）×1、USBケーブル（USB A to Type-C、約1m）×1、Φ3.5mmマイク付ステレオミニプラグケーブル（約1.2m）×1 ■接続方法：無線（USB Type-C 2.4GHzレシーバー） 有線（Φ3.5mmマイク付ステレオミニプラグケーブル）※本製品はBluetooth接続には対応しておりません。 ■サイズ：約 175mm×89mm×199mm ■重量：約230g ■ドライバーユニット：Φ40mm ■再生周波数帯域：20Hz～20kHz ■インピーダンス：32Ω ■スピーカー感度：115dB±2dB ■ワイヤレス通信範囲：約10m ■マイクインピーダンス：2.2kΩ ■マイク入力感度：-68dB±3ｄB ■連続再生時間：約18時間 ■充電時間：約2.5時間 ■希望小売価格：税込 7,150円（本体 6,500円） ■発売日 ：ネオンポップ 2026年6月30日（火）／クラシック 発売中（2026年6月1日発売） ■製品ページ ： https://www.type2.co.jp/products/pacmhs/ ■ライセンス表記：PAC-MAN™& ©Bandai Namco Entertainment Inc.

※画像の無断使用・無断転載を固く禁じます。 ※製品の仕様および画像は開発中のもので、実際の製品とは異なる場合があります。 ※本製品はサイバーガジェットのオリジナル製品であり、任天堂、ソニー・インタラクティブエンタテインメントのライセンス製品ではありません。

会社概要

株式会社タイプツー 〒110-0005 東京都台東区上野3丁目7番9号 ●公式ホームページ： https://www.type2.co.jp/ ●公式インスタグラム： https://www.instagram.com/type_2_insta/ ●公式X： https://x.com/type2_official

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