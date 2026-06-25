「求人Chat.com(求人チャットドットコム)」は、求人情報・採用情報をニュース形式で無料掲載できる採用広報メディアとして、サイト内容をリニューアルしました。

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全国の求人情報、採用情報をプレスリリース





求人Chat.comでは、企業や店舗の求人募集を、単なる求人票ではなく「採用情報のプレスリリース」として発信できます。募集要項だけでなく、採用背景や職場の雰囲気、働く人の魅力まで記事形式で紹介できる点が特徴です。









■フレッシュな求人記事だけ

一般的な求人サイトでは、求人票が一度掲載されたまま固定的に残り、求職者から見ると「今も募集しているのか」「なぜ募集しているのか」が分かりにくい場合があります。





求人Chat.comでは、求人情報を単なる求人票として掲載するのではなく、求人プレスリリースとしてニュース形式で発信します。新店舗オープン、事業拡大、正社員採用、アルバイト募集など、企業や店舗の新しい採用情報を記事として紹介できるため、求人記事が常にフレッシュに見えることが特徴です。





求職者にとっても、古い求人票を眺めるだけではなく、企業や店舗が今どのような人材を求めているのか、なぜ募集しているのか、どのような職場なのかを確認しやすくなります。





求人プレスリリースは、企業側にとっては採用情報を新鮮なニュースとして届ける方法であり、求職者側にとっては応募前に募集背景や職場の雰囲気を知り、働くイメージを持つための判断材料になります。





求人Chat.comでは、新店舗オープンに伴うスタッフ募集、事業拡大による正社員採用、アルバイト・パート募集、業務委託スタッフの募集など、さまざまな求人情報を記事形式で掲載できます。





無料求人サイトを探している企業・店舗・個人事業主にとっても、求人情報をプレスリリース形式で発信できる新しい掲載方法として活用できます。









■求人票だけでは伝わりにくい情報を届ける

通常の求人票では、給与、勤務地、勤務時間、応募資格などの条件が中心になります。しかし、求職者が応募前に知りたい情報は条件だけではありません。





どのような職場なのか、なぜ募集しているのか、未経験でも働きやすいのか、どのような人を求めているのかなど、応募前に確認したい内容は多くあります。





求人Chat.comでは、仕事内容や応募方法に加えて、企業・店舗の想い、職場の雰囲気、募集背景、働くイメージまで分かりやすく紹介できます。





これにより、求職者は条件だけでなく、採用の背景や職場の魅力を確認したうえで応募を検討しやすくなります。









■求人情報をニュース形式で発信

求人Chat.comでは、企業や店舗の採用活動をニュースとして紹介できます。





新しいサービス開始に伴う人材募集、新規出店に伴うスタッフ募集、事業拡大による正社員採用、地域密着型店舗のアルバイト募集など、採用に関する動きを「求人プレスリリース」として発信できます。





求人情報・採用情報のプレスリリース掲載サイトとして、企業・店舗の採用情報をより分かりやすく、求職者に届きやすい形で掲載してまいります。









■無料掲載について

求人Chat.comでは、企業・店舗・個人事業主の採用情報を無料で掲載することができます。

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新店舗オープンに伴うスタッフ募集、事業拡大による正社員採用、アルバイト募集など、さまざまな採用情報をニュース形式の記事として発信できます。





無料掲載の詳細や掲載方法については、求人Chat.com内の投稿フォームよりご確認いただけます。





また、スポンサー掲載やピックアップ掲載など、ご予算や掲載目的に合わせた有料掲載プランもご用意しております。





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■今後の展開

求人Chat.comでは今後、業種別・地域別の求人情報カテゴリを整備し、企業・店舗・個人事業主が自社の採用情報を発信しやすいメディアとして運営を強化してまいります。





求人情報をただ掲載するだけではなく、採用活動をニュースとして発信することで、企業・店舗と求職者のより良い出会いを支援してまいります。









■サービス概要

サービス名： 求人Chat.com

内容 ： 求人情報・採用情報のプレスリリース掲載サイト

URL ： https://kyujinchat.com/

掲載対象 ： 企業、店舗、個人事業主、各種事業者の採用情報

対応内容 ： 正社員募集、アルバイト募集、スタッフ募集、

新店舗オープンに伴う採用情報、事業拡大に伴う求人情報など





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■会社概要

会社名 ： 有限会社BMBプランニング

事業内容 ： 求人メディア運営、Webメディア運営、採用広報支援

運営サイト： 求人Chat.com

URL ： https://kyujinchat.com/