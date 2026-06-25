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優れた文具に贈られる業界最大級のアワード 第35回 日本文具大賞2026にてゲルインキペン「ボールサインiDシングル」が デザイン部門で優秀賞を受賞！
株式会社サクラクレパス（本社：大阪府大阪市 代表取締役社長：西村彦四郎 以下「サクラクレパス」）は、ノック式単色ゲルインキボールペン「ボールサインiDシングル」が、第35回 日本文具大賞2026 デザイン部門にて、“優秀賞”を受賞しましたことをご案内いたします。
「日本文具大賞」とは、機能性・デザイン性に優れた文具に贈られる業界最大級のアワードで、現代のライフスタイルや社会情勢を反映し、「機能」「デザイン」「サステナブル」「トレンド」の4部門にて厳正な審査が行われ、優秀作品の選定、そしてその中からグランプリを決めます。
このたび受賞した、「ボールサインiDシングル」は、ピュアブラック・ナイトブラック・フォレストブラック・モカブラック・ミステリアスブラック・ペンシルブラックの“6色の黒インキ”で、さりげなく個性を表現することができる水性顔料ゲルインキボールペンです。ペンの本体軸は、六角形の角を丸くすることで指にかかる負担を軽減し、より自然に手にフィットする、六角形と丸形を組み合わせたオリジナルの「iD形状」、木目のようなシボ加工を施し、凹凸感が加わることでグリップ効果を高めました。加えて、新形状の金属製のクリップを採用しており、光沢のある存在感のある1本です。
ペン先には従来通り金属が使われており、低重心のため安定した書き心地を実現しています。さらに、 0.3mm(超極細) 0.4mm、0.5mmのボール径をラインアップしており、0.3mmのペン先にはニードルチップを採用、資料への細かな書き込みにも快適にお使いいただけます。
商品概要
【商品名】 ボールサインiDシングル
【価格】 440円(税込)
【サイズ】 長さ145mm、最大径13mm
【重量】 13g
【ラインアップ】ボール径 0.3mm、0.4mm、0.5mm ピュアブラック、ナイトブラック、フォレストブラック、モカブラック、ミステリアスブラック、ペンシルブラック 各6色
▼商品ページ
https://www.craypas.co.jp/products/ball/001/0141/256812.html
▼特設ページ
https://www.craypas.co.jp/products/feature/ballsignid/index.html
▼ビジネスのシーンで自分を魅せる
▼0.3,0.4,0.5mmの筆記線
▼個性ある“黒”インキの使い分け
本件に関するお問合わせ先
株式会社サクラクレパス 広報宛
TEL：06-6910-8813
サクラクレパスお客様相談室
TEL：06-6910-8818
関連リンク
サクラクレパス公式サイト
https://www.craypas.co.jp/products/feature/ballsignid/index.html
「日本文具大賞」とは、機能性・デザイン性に優れた文具に贈られる業界最大級のアワードで、現代のライフスタイルや社会情勢を反映し、「機能」「デザイン」「サステナブル」「トレンド」の4部門にて厳正な審査が行われ、優秀作品の選定、そしてその中からグランプリを決めます。
ペン先には従来通り金属が使われており、低重心のため安定した書き心地を実現しています。さらに、 0.3mm(超極細) 0.4mm、0.5mmのボール径をラインアップしており、0.3mmのペン先にはニードルチップを採用、資料への細かな書き込みにも快適にお使いいただけます。
商品概要
【商品名】 ボールサインiDシングル
【価格】 440円(税込)
【サイズ】 長さ145mm、最大径13mm
【重量】 13g
【ラインアップ】ボール径 0.3mm、0.4mm、0.5mm ピュアブラック、ナイトブラック、フォレストブラック、モカブラック、ミステリアスブラック、ペンシルブラック 各6色
▼商品ページ
https://www.craypas.co.jp/products/ball/001/0141/256812.html
▼特設ページ
https://www.craypas.co.jp/products/feature/ballsignid/index.html
▼ビジネスのシーンで自分を魅せる
▼0.3,0.4,0.5mmの筆記線
▼個性ある“黒”インキの使い分け
本件に関するお問合わせ先
株式会社サクラクレパス 広報宛
TEL：06-6910-8813
サクラクレパスお客様相談室
TEL：06-6910-8818
関連リンク
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https://www.craypas.co.jp/products/feature/ballsignid/index.html