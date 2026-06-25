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【万平ホテル】アップルパイをイメージした、穏やかな昼下がりに溶け込む一杯「万平ホテルオリジナルハーブティー・陽だまり」を発売
「万平ホテルフラワーシリーズ」第3弾ハーブティー
万平ホテル（長野県北佐久郡軽井沢町、総支配人：佐々木一郎）は、2026年6月25日（木）から、りんごとシナモンの香りがふんわりと広がる「万平ホテルオリジナルハーブティー・陽だまり」を店頭およびオンラインにて発売いたします。
万平ホテルの四季をテーマにデザインされた「万平ホテルフラワーシリーズ」より、「朝焼け」「春霞」に続く第3弾となるハーブティー「陽だまり」が登場。りんごの優しく豊かな香りに、シナモンの温もりある香りを重ね、ホテル伝統のスイーツであるアップルパイを思わせる余韻が残る一杯に仕上げました。一口飲むとりんごやオレンジピールの香りと、シナモンのまろやかな甘みが広がる、まさに陽だまりのような優しい味わいです。同じくショップで販売しているアップルパイとの相性も抜群。ハーブティーの優しいりんごとシナモンの香りが、アップルパイの奥行きある味わいをより一層引き立てます。
缶の外装には、メインダイニングルームで使用されているメニューの花柄を描きました。昨秋ご好評いただいたフラワークッキー缶を踏襲した心をくすぐるデザインです。
美しい琥珀色のハーブティーは、午後の陽射しを受けてきらめくのどかな昼下がりにぴったりです。まるで陽だまりの中でくつろいでいるような、温かく優しいひとときをお楽しみください。
■「万平ホテルオリジナルハーブティー・陽だまり」について
「万平ホテルフラワーシリーズ」のハーブティー第3弾として登場するのは、ホテル伝統の「アップルパイ」を思わせる、芳醇な香りと美しい色合いが特徴の「陽だまり」です。りんごやシナモンの香りにルイボスのまろやかさが重なり、まさに陽だまりの中で過ごすような、穏やかで優しいひとときに寄り添います。
■「万平ホテルオリジナルハーブティー・陽だまり」概要
・発売日：2026 年 6月 25日 (木)
・価格：2,800円 （税込）
・内容量：2g×10袋
【店頭販売】
・販売場所：万平ホテル「ショップ」
・販売時間：8：00〜20：00
【公式オンラインショップ販売】
・販売サイト：万平ホテル公式オンラインショップ
（https://mampei-shop.com/products/mampeiharbaltea_hidamari）
■万平ホテルオリジナルハーブティーシリーズとは
万平ホテルハーブティーシリーズは、軽井沢で過ごす季節の情景や、ホテルで親しまれてきた味わいをイメージしたオリジナルブレンドのハーブティーです。現在、朝の目覚めに寄り添う「朝焼け」と、春の軽井沢を思わせる「春霞」を展開。「朝焼け」は、ハイビスカスやローズヒップの爽やかな酸味に、ジンジャーのやさしい温もりを重ねた、すっきりとした味わい。浅間山を染める朝焼けのように、清々しい一日の始まりを彩ります。「春霞」は、エルダーフラワーやローズが織りなすフローラルな香りが特徴。春霞に包まれる軽井沢の穏やかな空気と、上品な余韻を表現しました。今後も万平ホテルならではの季節の風景や滞在体験をテーマに、新たなブレンドを展開してまいります。
＜お問い合わせ先＞
万平ホテル 公式ホームページ（https://www.mampei.co.jp）
電話： 0267-42-1234（9:00〜18:00）
本件に関するお問合わせ先
【本件に関する報道関係の皆様からのお問い合わせ先】
万平ホテル 広報担当 西澤美奈子
電話:0267-42-1234 FAX:0267-42-7766 E-mail:promo@mampei.co.jp
関連リンク
公式HP
https://www.mampei.co.jp/
万平ホテル（長野県北佐久郡軽井沢町、総支配人：佐々木一郎）は、2026年6月25日（木）から、りんごとシナモンの香りがふんわりと広がる「万平ホテルオリジナルハーブティー・陽だまり」を店頭およびオンラインにて発売いたします。
「万平ホテルオリジナルハーブティー・陽だまり」イメージ
万平ホテルの四季をテーマにデザインされた「万平ホテルフラワーシリーズ」より、「朝焼け」「春霞」に続く第3弾となるハーブティー「陽だまり」が登場。りんごの優しく豊かな香りに、シナモンの温もりある香りを重ね、ホテル伝統のスイーツであるアップルパイを思わせる余韻が残る一杯に仕上げました。一口飲むとりんごやオレンジピールの香りと、シナモンのまろやかな甘みが広がる、まさに陽だまりのような優しい味わいです。同じくショップで販売しているアップルパイとの相性も抜群。ハーブティーの優しいりんごとシナモンの香りが、アップルパイの奥行きある味わいをより一層引き立てます。
美しい琥珀色のハーブティーは、午後の陽射しを受けてきらめくのどかな昼下がりにぴったりです。まるで陽だまりの中でくつろいでいるような、温かく優しいひとときをお楽しみください。
■「万平ホテルオリジナルハーブティー・陽だまり」について
「万平ホテルフラワーシリーズ」のハーブティー第3弾として登場するのは、ホテル伝統の「アップルパイ」を思わせる、芳醇な香りと美しい色合いが特徴の「陽だまり」です。りんごやシナモンの香りにルイボスのまろやかさが重なり、まさに陽だまりの中で過ごすような、穏やかで優しいひとときに寄り添います。
■「万平ホテルオリジナルハーブティー・陽だまり」概要
・発売日：2026 年 6月 25日 (木)
・価格：2,800円 （税込）
・内容量：2g×10袋
【店頭販売】
・販売場所：万平ホテル「ショップ」
・販売時間：8：00〜20：00
【公式オンラインショップ販売】
・販売サイト：万平ホテル公式オンラインショップ
（https://mampei-shop.com/products/mampeiharbaltea_hidamari）
■万平ホテルオリジナルハーブティーシリーズとは
万平ホテルハーブティーシリーズは、軽井沢で過ごす季節の情景や、ホテルで親しまれてきた味わいをイメージしたオリジナルブレンドのハーブティーです。現在、朝の目覚めに寄り添う「朝焼け」と、春の軽井沢を思わせる「春霞」を展開。「朝焼け」は、ハイビスカスやローズヒップの爽やかな酸味に、ジンジャーのやさしい温もりを重ねた、すっきりとした味わい。浅間山を染める朝焼けのように、清々しい一日の始まりを彩ります。「春霞」は、エルダーフラワーやローズが織りなすフローラルな香りが特徴。春霞に包まれる軽井沢の穏やかな空気と、上品な余韻を表現しました。今後も万平ホテルならではの季節の風景や滞在体験をテーマに、新たなブレンドを展開してまいります。
＜お問い合わせ先＞
万平ホテル 公式ホームページ（https://www.mampei.co.jp）
電話： 0267-42-1234（9:00〜18:00）
本件に関するお問合わせ先
【本件に関する報道関係の皆様からのお問い合わせ先】
万平ホテル 広報担当 西澤美奈子
電話:0267-42-1234 FAX:0267-42-7766 E-mail:promo@mampei.co.jp
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