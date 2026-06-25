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写真映えをキープしながら、食品ロスを減らすパフェの第2弾『まっぷたつ？パフェ』今度は「桃」と「チョコ」で新展開！7月8日(水)より、都内6店舗から愛知や大阪など全国90店舗に規模拡大
株式会社デニーズジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役：小松雅美）は、おいしさと写真映えを両立しながら、食べ残しの抑制と食品ロス削減につなげる「まっぷたつ？パフェ」シリーズについて、お客様からご好評をいただいていることを受け、販売店舗を拡大します。
今回、「桃のまっぷたつ？パフェ」はデニーズ全店の季節デザートとして、「チョコのまっぷたつ？パフェ」は通年メニューとして販売し、より多くのお客様にお楽しみいただけるよう、グラスの大量生産も実現し、7月8日（水）から90店舗で展開します。
デニーズ 桃とチョコのまっぷたつ？パフェ 公式サイト：
https://www.dennys.jp/menu/half-parfait/peach/
販売店舗は公式サイトをご覧ください。
■『まっぷたつ？パフェ』の制作意図
近年、Z世代・α世代を中心に「写真映え」を目的に大きな料理やデザートを注文し、撮影後に食べきれず残してしまうという新たなフードロス問題が生まれています。デニーズでも調査をしたところ、「54％が写真映えを理由に料理やデザートを注文したことがある」「約3人に1人が食べ残した経験がある」ということが判明しました。SNS映えを理由に大きなサイズのパフェを選ぶ一方で、それが食べ残しにつながっている可能性があることがわかりました。
そこで、SNS投稿の多くが「正面からの写真」であることに着目し、正面から見ると通常のパフェ、横から見ると半分になっている、という独自構造の新商品『まっぷたつ？パフェ』を開発しました。
2026年1月14日に販売を開始した第一弾「あまおうのまっぷたつ？パフェ」は、お客様から大変ご好評をいただき、当初2店舗での販売から6店舗へと拡大しました。
今回「桃のまっぷたつ？パフェ」は季節デザートとして、「チョコのまっぷたつ？パフェ」は通年メニューとして販売し、7月8日（水）より90店舗で展開します。
■第一弾「あまおうのまっぷたつ？パフェ」のアフタームービーを公開
まっぷたつ？パフェ アフタームービー：https://youtu.be/2foYQa5cB0I
第二弾の発売を記念して、第一弾の「あまおうのまっぷたつ？パフェ」の制作背景や実績をまとめた「アフタームービー」を公開しました。2026年1月14日に販売を開始した第一弾「あまおうのまっぷたつ？パフェ」は、お客様から大変ご好評をいただき、当初2店舗での販売から6店舗へと拡大しました。発売後の販売予定数は380％を達成し、食後のアンケート調査では食べ残しゼロを記録。さらに、72％のお客様が「食品ロスを意識するようになった」と回答しました。加えて、1カ月半で90件以上のメディアに掲載され、国内のみならず海外メディアでも紹介されるなど、大きな注目を集めました。「Spikes Asia 2026」においては、Design部門でブロンズを受賞しました。また、Brand Experience & Activation部門でもショートリストに選出されました。
■7月8日(水)〜90店舗限定 販売商品
販売店舗 ：デニーズ90店舗
販売開始日：2026年7月8日(水)〜
桃のまっぷたつ？パフェ 980円（税込1,078円）
デニーズの季節デザートで大人気の「桃のザ・サンデー」が、ほぼまっぷたつに！みずみずしい「桃感」や「映え感」はそのまま、無理なく食べ切れる量で楽しめる「写真映えが完璧すぎるパフェ」です。
チョコのまっぷたつ？パフェ 680円（税込748円）
2002年に販売開始後、常に大人気の「DEVIL'S ブラウニーサンデー」がほぼまっぷたつに！チョコスイーツがぎっしり詰まった「美味しさ」や「映え感」はそのまま、罪悪感なく最後まで楽しめる「写真映えが完璧すぎるパフェ」です。
■7月8日(水)〜デニーズ全店 販売 桃デザート
https://www.dennys.jp/menu/peach/
本件に関するお問合わせ先
株式会社 デニーズジャパン
PR・SP部 広報
電話：03-6238-3567
メールアドレス：communication@7fs.7andi.co.jp
FAX：03-3221-7285
関連リンク
関連サイト
https://www.dennys.jp/menu/half-parfait/peach/
今回、「桃のまっぷたつ？パフェ」はデニーズ全店の季節デザートとして、「チョコのまっぷたつ？パフェ」は通年メニューとして販売し、より多くのお客様にお楽しみいただけるよう、グラスの大量生産も実現し、7月8日（水）から90店舗で展開します。
デニーズ 桃とチョコのまっぷたつ？パフェ 公式サイト：
https://www.dennys.jp/menu/half-parfait/peach/
販売店舗は公式サイトをご覧ください。
■『まっぷたつ？パフェ』の制作意図
近年、Z世代・α世代を中心に「写真映え」を目的に大きな料理やデザートを注文し、撮影後に食べきれず残してしまうという新たなフードロス問題が生まれています。デニーズでも調査をしたところ、「54％が写真映えを理由に料理やデザートを注文したことがある」「約3人に1人が食べ残した経験がある」ということが判明しました。SNS映えを理由に大きなサイズのパフェを選ぶ一方で、それが食べ残しにつながっている可能性があることがわかりました。
そこで、SNS投稿の多くが「正面からの写真」であることに着目し、正面から見ると通常のパフェ、横から見ると半分になっている、という独自構造の新商品『まっぷたつ？パフェ』を開発しました。
2026年1月14日に販売を開始した第一弾「あまおうのまっぷたつ？パフェ」は、お客様から大変ご好評をいただき、当初2店舗での販売から6店舗へと拡大しました。
今回「桃のまっぷたつ？パフェ」は季節デザートとして、「チョコのまっぷたつ？パフェ」は通年メニューとして販売し、7月8日（水）より90店舗で展開します。
■第一弾「あまおうのまっぷたつ？パフェ」のアフタームービーを公開
まっぷたつ？パフェ アフタームービー：https://youtu.be/2foYQa5cB0I
第二弾の発売を記念して、第一弾の「あまおうのまっぷたつ？パフェ」の制作背景や実績をまとめた「アフタームービー」を公開しました。2026年1月14日に販売を開始した第一弾「あまおうのまっぷたつ？パフェ」は、お客様から大変ご好評をいただき、当初2店舗での販売から6店舗へと拡大しました。発売後の販売予定数は380％を達成し、食後のアンケート調査では食べ残しゼロを記録。さらに、72％のお客様が「食品ロスを意識するようになった」と回答しました。加えて、1カ月半で90件以上のメディアに掲載され、国内のみならず海外メディアでも紹介されるなど、大きな注目を集めました。「Spikes Asia 2026」においては、Design部門でブロンズを受賞しました。また、Brand Experience & Activation部門でもショートリストに選出されました。
■7月8日(水)〜90店舗限定 販売商品
販売店舗 ：デニーズ90店舗
販売開始日：2026年7月8日(水)〜
桃のまっぷたつ？パフェ 980円（税込1,078円）
デニーズの季節デザートで大人気の「桃のザ・サンデー」が、ほぼまっぷたつに！みずみずしい「桃感」や「映え感」はそのまま、無理なく食べ切れる量で楽しめる「写真映えが完璧すぎるパフェ」です。
チョコのまっぷたつ？パフェ 680円（税込748円）
2002年に販売開始後、常に大人気の「DEVIL'S ブラウニーサンデー」がほぼまっぷたつに！チョコスイーツがぎっしり詰まった「美味しさ」や「映え感」はそのまま、罪悪感なく最後まで楽しめる「写真映えが完璧すぎるパフェ」です。
■7月8日(水)〜デニーズ全店 販売 桃デザート
https://www.dennys.jp/menu/peach/
本件に関するお問合わせ先
株式会社 デニーズジャパン
PR・SP部 広報
電話：03-6238-3567
メールアドレス：communication@7fs.7andi.co.jp
FAX：03-3221-7285
関連リンク
関連サイト
https://www.dennys.jp/menu/half-parfait/peach/