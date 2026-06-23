「飛騨牛すじ煮込み」を産地直送通販サイト「ＪＡタウン」のショップ 「お肉の宅配 肉市場」で販売開始

ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」のショップ「お肉の宅配 肉市場」は、このたび「飛騨牛すじ煮込み（塩・醤油・味噌）」の３種類から、お好みの味を自由に組み合わせて選べる「【選べる！】飛騨牛すじ煮込み ６個セット」を６月２４日（水）から販売開始します。



■飛騨牛すじ煮込み

厳選した飛騨牛のすじ肉をじっくりと煮込み、とろける食感と深いコクを実現しました。素材の旨みを最大限に引き出した、あっさりとした上品な味わいの「塩」、定番ながらコクのある味付けでご飯にもお酒にも最適な「醤油」、濃厚でコク深く食べ応えのある味わいの「味噌」からお好きな味を組み合わせて、６個を自由に選択可能。ご家庭用はもちろん、贈り物にも最適な商品です。

【選べる！】飛騨牛すじ煮込み ６個セットＵＲＬ：http://www.ja-town.com/shop/g/g9503-Y20260413-003/

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

【公式Ｘアカウント「じぇー太【公式】」】

「じぇー太【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。

公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown