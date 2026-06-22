香港、2027年にPUMA HYROX世界選手権をアジア太平洋地域で初開催

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香港、2026年6月22日 /PRNewswire/ -- HYROXは、2027年PUMA HYROXワールドチャンピオンシップ（2027 PUMA HYROX World Championships）を香港で開催すると正式に発表しました。同スポーツ最高峰の大会は、2027年6月10日から13日までアジアワールド・エキスポを舞台に開催されます。





世界選手権を香港で開催するという決定は、このスポーツにとってまさに原点に立ち返る節目となります。HYROXが2022年にアジア太平洋地域で初めてイベントを開催し、1,000人未満の競技者を迎えたのが、この香港でした。そのわずか4年後、今年5月に開催され大成功を収めた香港で6回目となるレースには、2万人近くの参加者が集まりました。こうした小さな始まりから世界的なフィットネスの一大拠点へと爆発的な成長を遂げた軌跡により、香港はこの最高峰イベントの迎えるにふさわしい本拠地となっています。

HYROXは、大衆参加型スポーツの分野に引き続き変革をもたらしています。95都市で150万人の参加者を記録し、過去最高を更新した2025/2026シーズンに続き、次のシーズンには200万人を超えるアスリートが参加すると見込まれています。この世界規模の大きなコミュニティの中から、上位0.5％のみが香港へ渡り、世界チャンピオンという究極のタイトルを懸けて戦う機会を得ることになり、HYROXは競技者とファンの双方に緊張感あふれる世界最高水準の体験を提供するという姿勢を改めて示しています。

この権威あるイベントの開催は、香港に大きな経済的価値をもたらし、スポーツの世界的な拠点としての地位を確固たるものにします。PUMA HYROX世界選手権（PUMA HYROX World Championships）は、トッププロ選手によるレースと年齢別カテゴリーでの大規模参加を融合させた数日間にわたるフィットネスの祭典であり、開催都市にとって、従来の大型スポーツイベントに代わる、高い成果が見込め、インフラ整備リスクのない選択肢となっています。2026年にストックホルムで開催されるPUMA HYROX世界選手権（PUMA HYROX World Championships）は、世界で100万人の視聴者を集めると見込まれており、このスポーツの爆発的な成長が加速し続ける中、香港は2027年にさらに大きな世界的脚光を浴びる態勢が整っています。

香港特別行政区文化・スポーツ・観光局長のRosanna Law氏は、次のように述べています。「HYROXが2027年世界選手権を香港で開催することを決定したことを歓迎します。この選択は、大規模なスポーツイベントを開催する私たちの能力を示すだけでなく、有数の観光地としての香港の魅力も際立たせるものです。新興かつ非常に人気の高いスポーツであるHYROXとその世界選手権は、香港のスポーツ熱をさらに高め、活気あるスポーツ文化の醸成に寄与するでしょう。世界中から参加者の皆様、そしてそのご友人やご家族の皆様をお迎えできることを楽しみにしています。参加者の皆様が、そのあふれるエネルギーと勝利の瞬間を私たちと分かち合うとともに、白熱した競技の前後には香港の観光名所や美食も楽しんでくださることを願っています。」

香港政府観光局（Hong Kong Tourism Board）会長のPeter Lam博士は、次のように述べています。「香港が、HYROXのグローバルシーズンの総仕上げとなる旗艦イベントであり、この最高峰イベントがアジア太平洋地域で初めて開催される2027年PUMA HYROX世界選手権（2027 PUMA HYROX World Championships）を開催することを大変嬉しく思います。これにより、香港のイベントカレンダーに世界クラスのメガイベントがまた一つ加わり、アジアのイベント首都（Events Capital of Asia）としての香港の地位を裏付けます。世界中のトップアスリートやHYROXファンの皆様を香港にお迎えし、より長く滞在し、より多くの場所を巡り、活気と多様性に満ちた香港が提供するすべてを体験していただけることを楽しみにしています。」

HYROX共同創業者兼CEOのChristian Toetzke氏は次のようにコメントしています。「PUMA HYROX世界選手権（PUMA HYROX World Championships）はHYROXのシーズンの頂点であり、世界中のコミュニティ全体が一堂に会して、アスリートの卓越したパフォーマンスとハイブリッドレースの圧倒的な迫力を称える瞬間です。2027年シーズンの最終戦を香港で開催することは歴史的な前進であり、アジア太平洋地域におけるこのスポーツの成長だけでなく、世界最高水準のハイブリッドレースを新たな世界的拠点にもたらすという私たちの取り組みも示すものです。この活気あふれる都市で忘れられない体験をお届けできることを心待ちにしています。」

PUMAのトレーニングマーケティング事業部担当バイスプレジデントのMarwin Hoffman氏は、次のように述べています。「HYROXとのパートナーシップは、パフォーマンスを追求するという共通の姿勢に根ざしており、このスポーツを成長させるために長年にわたりHYROXと協力してきたことを、私たちは非常に誇りに思っています。このほどグローバルパートナーシップを延長したことで、HYROXの爆発的な成長を支援する意欲はこれまで以上に高まっており、2027年の世界選手権、そしてその先に向けて歩みを進める中で、その支援を続けていくことを楽しみにしています。」

2027年PUMA HYROX世界選手権（2027 PUMA HYROX World Championships）のチケット販売、イベントスケジュール、出場資格取得ルートに関する詳細は、まもなく発表される予定です。

本キャンペーンに関する詳細、メディアからのお問い合わせ、取材依頼、またはサンプルのご依頼については、以下までご連絡ください：pr@hyroxhk.com

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





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