株式会社凌芸舎が、同社のタイアップモデル「ツボの少年」による作品が、宮古島海中公園の開催した「フォトコンテスト2026 冬～春」において優秀賞を受賞したと発表しました。



受賞作品である「海中公園に、んみゃーちー！」は、宮古島特有の美しい海や自然とともに、訪れる人々の笑顔を表現した点が評価されたとされています。本作品は、現在宮古島海中公園の館内でも展示されています。





同社は2021年に沖縄県内にオフィスを開設して以来、地域に根ざした事業を推進してきました。宮古島市においても、スポーツイベントの制作協力やビーチクリーン活動への参加など、継続的な地域貢献活動を実施していると説明しています。



今回の受賞を契機に、同社は今後も沖縄県内の各地域との連携を深める方針です。観光プロモーションや地域活性化に向けた情報発信を強化し、様々なコンテンツを通じて地域の魅力を国内外に広く伝えていくことを目指すとしています。





受賞概要

・コンテスト名： 宮古島海中公園 フォトコンテスト2026 冬～春

・受賞部門／賞： 人物・風景の部 優秀賞

・受賞作品名： 「海中公園に、んみゃーちー！」

・公式サイト：

https://miyakojima-kaichukoen.com/blog/2026/06/1-4.php

・主な特徴：

・宮古島海中公園ならではの美しい海と自然、訪れる人々の笑顔を表現。

・受賞作品は宮古島海中公園の館内で展示中。