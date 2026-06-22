TikTok Shop日本ローンチ1周年記念無料ウェビナー開催！【株式会社ヒトクセ】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353191/images/bodyimage1】
TikTok Shop運用支援を行う株式会社ヒトクセ（本社：東京都新宿区、代表取締役：宮崎 航）は、TikTok Shop日本市場ローンチ1周年を記念し、無料オンラインウェビナー「TikTok Shop1周年、売れるブランドの“共通点”はここ！―実践戦略と突破口を総まとめ―」を2026年7月8日（水）に開催いたします。
TikTok Shop市場は「売れるのか」から「どう売るのか」のフェーズへ
2026年6月30日、TikTok Shopは日本市場でのローンチから1周年を迎えます。
この1年間で、国内の流通総額（GMV）は約500億円規模に到達し、アクティブセラー数は5万店を超えるまでに拡大しました。市場は急速に成長を続けており、「TikTok Shopは本当に売れるのか」という検証段階から、「どのように運用すれば売上を伸ばせるのか」を追求するフェーズへと移行しています。
一方で、実際に運用を行うブランド担当者からは、
・投稿を継続しているものの再生数が伸びない
・動画が拡散しても売上につながらない
・売れた理由が分からず再現できない
・一定の売上は作れたが、その先の成長戦略が見えない
といった課題も多く聞かれます。
当社ではこの1年間、複数のブランドに対するTikTok Shop支援や自社検証を実施してまいりました。その結果、成果が伸び悩むブランドには共通する「4つの壁」が存在することが見えてきました。
本ウェビナーでは、市場の変化を振り返るとともに、多くのブランドが直面する課題の構造と具体的な打ち手を解説します。
<ウェビナーの見どころ>
1．TikTok Shop日本市場の現在地を整理
公開データや事例をもとに、日本市場で起きた変化を振り返ります。参入ブランド数や流通額の推移、成長カテゴリーの傾向などを通じて、現在の市場環境を整理します。
2．多くのブランドに共通する「4つの壁」を解説
月商規模や運用歴を問わず、多くのブランドが直面する課題を4つに分類し、それぞれの特徴と打開策をお伝えします。自社の課題を構造的に把握するためのヒントをご提供します。
3．成功事例だけでなく検証結果も公開
当社が実施した毎日ライブ配信検証や、食品・アクセサリー・アパレルなど複数カテゴリーでの支援実績をもとに、成功事例だけでなく成果につながらなかった施策や検証結果も含めて共有します。
■このような方におすすめ
・TikTok Shopを自社運用しているブランド担当者の方
・SNS運用支援を行い、TikTok Shopの相談を受ける代理店担当者の方
・TikTok Shop運用の課題や成長戦略を整理したい方
・TikTok Shop市場の最新動向を把握したい方
■ ウェビナー概要
日時 2026年7月8日(水) 16:00～17:00
形式 オンライン(Zoomウェビナー)
参加費 無料
■ アジェンダ
オープニング
Part 1 TikTok Shop日本1年の振り返り
・ローンチ～現在の市場推移(参入ブランド数・流通額の変化)
・「売れない」から「売れる構造がある」への転換点
・伸びたカテゴリ・ブランドの共通点
Part 2 多くのブランドに共通する4つの壁と打ち手
・壁(1)投稿が伸びない / 発見されない
・壁(2)視聴は獲れるが購入に繋がらない
・壁(3)売れた理由が分からず、再現性がない
・壁(4)売上が頭打ちで、次の打ち手が見えない
個別相談のご案内
■ ウェビナー後の無料個別相談について
ウェビナー後、ご希望の方には無料の個別相談枠をご用意しています。自社の状況に合わせて、優先的に着手すべきポイントを一緒に整理する機会としてご利用いただけます。詳細はウェビナー内でご案内いたします。
※当日、後日どちらもご案内可能です。
【お申し込みURL】
https://webinar-room.net/seminar/260708tiktokshop?utm_content=dreamnews&utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar260708
※定員に達し次第、受付を終了する場合があります。
■株式会社ヒトクセ 会社概要
会社名：株式会社ヒトクセ
本社所在地：東京都新宿区西新宿6-15-1 ラ・トゥール新宿701号室
代表者：代表取締役 宮崎 航
■事業内容
「よいヒトクセで革新的な世界を創る！」をミッションに掲げ、広告クリエイティブの企画・制作から運用までを一貫して支援しています。ユーザーに好かれるリッチクリエイティブを提供する『Smart Canvas』や、天気や気温などの外部環境データを活用して広告配信を自動最適化する『Data-Linker』を展開しています。
さらに近年では、EC領域にも事業を拡大し、TikTok Shopを中心にインフルエンサーを活用したマーケティング支援や商品ページの最適化、運用コンサルティングなど、売れるEC運営を総合的にサポートしています。
マーケティングとテクノロジーを掛け合わせたヒトクセ独自のソリューションで、広告・ECの両面からビジネスの成長と業務の効率化をご支援いたします。
弊社サービスページ：https://hitokuse.com/tiktokshop/
【本件についてのお問い合わせ】
株式会社ヒトクセ
e-mail：a.sasaki@hitokuse.com
Tel：050-6883-4152
営業担当：佐々木
配信元企業：株式会社ヒトクセ
TikTok Shop運用支援を行う株式会社ヒトクセ（本社：東京都新宿区、代表取締役：宮崎 航）は、TikTok Shop日本市場ローンチ1周年を記念し、無料オンラインウェビナー「TikTok Shop1周年、売れるブランドの“共通点”はここ！―実践戦略と突破口を総まとめ―」を2026年7月8日（水）に開催いたします。
TikTok Shop市場は「売れるのか」から「どう売るのか」のフェーズへ
2026年6月30日、TikTok Shopは日本市場でのローンチから1周年を迎えます。
この1年間で、国内の流通総額（GMV）は約500億円規模に到達し、アクティブセラー数は5万店を超えるまでに拡大しました。市場は急速に成長を続けており、「TikTok Shopは本当に売れるのか」という検証段階から、「どのように運用すれば売上を伸ばせるのか」を追求するフェーズへと移行しています。
一方で、実際に運用を行うブランド担当者からは、
・投稿を継続しているものの再生数が伸びない
・動画が拡散しても売上につながらない
・売れた理由が分からず再現できない
・一定の売上は作れたが、その先の成長戦略が見えない
といった課題も多く聞かれます。
当社ではこの1年間、複数のブランドに対するTikTok Shop支援や自社検証を実施してまいりました。その結果、成果が伸び悩むブランドには共通する「4つの壁」が存在することが見えてきました。
本ウェビナーでは、市場の変化を振り返るとともに、多くのブランドが直面する課題の構造と具体的な打ち手を解説します。
<ウェビナーの見どころ>
1．TikTok Shop日本市場の現在地を整理
公開データや事例をもとに、日本市場で起きた変化を振り返ります。参入ブランド数や流通額の推移、成長カテゴリーの傾向などを通じて、現在の市場環境を整理します。
2．多くのブランドに共通する「4つの壁」を解説
月商規模や運用歴を問わず、多くのブランドが直面する課題を4つに分類し、それぞれの特徴と打開策をお伝えします。自社の課題を構造的に把握するためのヒントをご提供します。
3．成功事例だけでなく検証結果も公開
当社が実施した毎日ライブ配信検証や、食品・アクセサリー・アパレルなど複数カテゴリーでの支援実績をもとに、成功事例だけでなく成果につながらなかった施策や検証結果も含めて共有します。
■このような方におすすめ
・TikTok Shopを自社運用しているブランド担当者の方
・SNS運用支援を行い、TikTok Shopの相談を受ける代理店担当者の方
・TikTok Shop運用の課題や成長戦略を整理したい方
・TikTok Shop市場の最新動向を把握したい方
■ ウェビナー概要
日時 2026年7月8日(水) 16:00～17:00
形式 オンライン(Zoomウェビナー)
参加費 無料
■ アジェンダ
オープニング
Part 1 TikTok Shop日本1年の振り返り
・ローンチ～現在の市場推移(参入ブランド数・流通額の変化)
・「売れない」から「売れる構造がある」への転換点
・伸びたカテゴリ・ブランドの共通点
Part 2 多くのブランドに共通する4つの壁と打ち手
・壁(1)投稿が伸びない / 発見されない
・壁(2)視聴は獲れるが購入に繋がらない
・壁(3)売れた理由が分からず、再現性がない
・壁(4)売上が頭打ちで、次の打ち手が見えない
個別相談のご案内
■ ウェビナー後の無料個別相談について
ウェビナー後、ご希望の方には無料の個別相談枠をご用意しています。自社の状況に合わせて、優先的に着手すべきポイントを一緒に整理する機会としてご利用いただけます。詳細はウェビナー内でご案内いたします。
※当日、後日どちらもご案内可能です。
【お申し込みURL】
https://webinar-room.net/seminar/260708tiktokshop?utm_content=dreamnews&utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar260708
※定員に達し次第、受付を終了する場合があります。
■株式会社ヒトクセ 会社概要
会社名：株式会社ヒトクセ
本社所在地：東京都新宿区西新宿6-15-1 ラ・トゥール新宿701号室
代表者：代表取締役 宮崎 航
■事業内容
「よいヒトクセで革新的な世界を創る！」をミッションに掲げ、広告クリエイティブの企画・制作から運用までを一貫して支援しています。ユーザーに好かれるリッチクリエイティブを提供する『Smart Canvas』や、天気や気温などの外部環境データを活用して広告配信を自動最適化する『Data-Linker』を展開しています。
さらに近年では、EC領域にも事業を拡大し、TikTok Shopを中心にインフルエンサーを活用したマーケティング支援や商品ページの最適化、運用コンサルティングなど、売れるEC運営を総合的にサポートしています。
マーケティングとテクノロジーを掛け合わせたヒトクセ独自のソリューションで、広告・ECの両面からビジネスの成長と業務の効率化をご支援いたします。
弊社サービスページ：https://hitokuse.com/tiktokshop/
【本件についてのお問い合わせ】
株式会社ヒトクセ
e-mail：a.sasaki@hitokuse.com
Tel：050-6883-4152
営業担当：佐々木
配信元企業：株式会社ヒトクセ
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