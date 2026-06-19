携帯型ポイントマシンテスターの世界市場2026年、グローバル市場規模（タブレット端末型、手持ち型）・分析レポートを発表
2026年6月19日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「携帯型ポイントマシンテスターの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、携帯型ポイントマシンテスターのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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製品範囲と市場概要
世界の携帯型ポイントマシンテスター市場は、2024年に460万米ドル規模となり、2031年には590万米ドルへ拡大すると予測されています。2024年から2031年までの年平均成長率は3.8％です。
携帯型ポイントマシンテスターは、鉄道用ポイントマシン、すなわち分岐器転換装置の性能や状態を現場で評価するための小型で移動可能な試験装置です。保守作業員は、装置を線路から取り外したり専用試験施設へ搬送したりすることなく、現場で動作確認や状態診断を行えます。鉄道設備の安全性、保守効率、停止時間の削減に貢献する製品です。
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主要メーカーの状況
本調査では、Xi'an Kewei Railway Intelligent Technology、Beijing Xinrui Technology、Lanzhou An Xin Tie Lu、Xi'an Huaxin Railway Technology、Jinan Tianlong High-Tech、Yongcheng era Beijing science and technology、Xi'an Anluxin Railway Technology Co., Ltd.などの主要企業を対象としています。
各社について、企業概要、販売数量、売上高、価格、粗利益率、製品構成、地域展開、主要な事業進展が分析されています。また、2025年時点における一部主要企業の市場シェア推定も含まれており、競争環境の把握に役立つ内容となっています。
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競争環境
携帯型ポイントマシンテスター市場では、測定精度、携帯性、操作性、耐久性、現場環境への適応力、価格、保守対応が競争力を左右します。
主要企業は、現場作業を効率化するための軽量化、データ表示機能、診断機能、記録機能、鉄道保守基準への対応を強化しています。さらに、米国の関税枠組みや各国の政策対応は、電子部品や筐体部材の調達、製品価格、供給網の安定性、地域別の競争構造に影響を与える要素となっています。
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地域別市場動向
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカが分析対象です。
北米では米国、カナダ、メキシコが含まれ、鉄道インフラの維持管理や安全点検需要が市場を支えています。欧州ではドイツ、フランス、英国、ロシア、イタリアなどが対象で、成熟した鉄道網における保守効率化と安全管理強化が需要を形成しています。
アジア太平洋では中国、日本、韓国、インド、東南アジア、オーストラリアが含まれ、高速鉄道、都市鉄道、一般鉄道の整備や更新需要が市場成長を後押ししています。
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種類別市場
種類別では、タブレット端末型と手持ち型に区分されています。
タブレット端末型は、画面の視認性が高く、測定結果の確認、記録、分析に適している点が特徴です。複数項目の診断や現場データ管理を重視する保守部門で活用が期待されます。手持ち型は、小型で取り回しが容易なため、狭い作業環境や迅速な点検作業に適しています。
2020年から2031年までの期間について、種類別の消費価値、販売数量、平均販売価格、市場シェア、成長率が分析されています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「携帯型ポイントマシンテスターの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、携帯型ポイントマシンテスターのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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製品範囲と市場概要
世界の携帯型ポイントマシンテスター市場は、2024年に460万米ドル規模となり、2031年には590万米ドルへ拡大すると予測されています。2024年から2031年までの年平均成長率は3.8％です。
携帯型ポイントマシンテスターは、鉄道用ポイントマシン、すなわち分岐器転換装置の性能や状態を現場で評価するための小型で移動可能な試験装置です。保守作業員は、装置を線路から取り外したり専用試験施設へ搬送したりすることなく、現場で動作確認や状態診断を行えます。鉄道設備の安全性、保守効率、停止時間の削減に貢献する製品です。
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主要メーカーの状況
本調査では、Xi'an Kewei Railway Intelligent Technology、Beijing Xinrui Technology、Lanzhou An Xin Tie Lu、Xi'an Huaxin Railway Technology、Jinan Tianlong High-Tech、Yongcheng era Beijing science and technology、Xi'an Anluxin Railway Technology Co., Ltd.などの主要企業を対象としています。
各社について、企業概要、販売数量、売上高、価格、粗利益率、製品構成、地域展開、主要な事業進展が分析されています。また、2025年時点における一部主要企業の市場シェア推定も含まれており、競争環境の把握に役立つ内容となっています。
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競争環境
携帯型ポイントマシンテスター市場では、測定精度、携帯性、操作性、耐久性、現場環境への適応力、価格、保守対応が競争力を左右します。
主要企業は、現場作業を効率化するための軽量化、データ表示機能、診断機能、記録機能、鉄道保守基準への対応を強化しています。さらに、米国の関税枠組みや各国の政策対応は、電子部品や筐体部材の調達、製品価格、供給網の安定性、地域別の競争構造に影響を与える要素となっています。
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地域別市場動向
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカが分析対象です。
北米では米国、カナダ、メキシコが含まれ、鉄道インフラの維持管理や安全点検需要が市場を支えています。欧州ではドイツ、フランス、英国、ロシア、イタリアなどが対象で、成熟した鉄道網における保守効率化と安全管理強化が需要を形成しています。
アジア太平洋では中国、日本、韓国、インド、東南アジア、オーストラリアが含まれ、高速鉄道、都市鉄道、一般鉄道の整備や更新需要が市場成長を後押ししています。
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種類別市場
種類別では、タブレット端末型と手持ち型に区分されています。
タブレット端末型は、画面の視認性が高く、測定結果の確認、記録、分析に適している点が特徴です。複数項目の診断や現場データ管理を重視する保守部門で活用が期待されます。手持ち型は、小型で取り回しが容易なため、狭い作業環境や迅速な点検作業に適しています。
2020年から2031年までの期間について、種類別の消費価値、販売数量、平均販売価格、市場シェア、成長率が分析されています。