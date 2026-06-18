車載ブラインドスポット監視レンズ調査レポート：規模・シェア・中期経済計画の動向- 年平均成長率（CAGR）9.30％で成長（2026～2032年）
車載ブラインドスポット監視レンズとは、車両のブラインドスポット検知、側後方環境認識、周囲監視、車線変更支援、駐車支援、商用車安全監視などに用いられる車載グレードの光学レンズ部品を指す。通常、光学ガラスまたは光学プラスチックレンズ、コーティング材料、IRカットフィルター、レンズ鏡筒、ブラケット、接着材料、精密組立構造などで構成され、広視野角、低歪み、高透過率、耐高低温性、耐振動性、防水・防塵性能、長期信頼性を備えている。主な機能は、車両の側後方、後側方の死角、近距離障害物、周辺道路環境を鮮明に撮像し、CMOSイメージセンサー、車載カメラモジュール、画像処理チップ、ADASコントローラー、車載表示システムと連携して、ドライバーまたは高度運転支援システムに視覚情報を提供することである。
車載ブラインドスポット監視レンズは、主にブラインドスポット検知、周囲監視システム、サイドビューカメラ、電子ミラー、駐車支援、車線変更支援、商用車の側後方監視、物流車両やバスの安全監視などに使用される。乗用車および商用車における安全装備の高度化に伴い、ブラインドスポット監視機能は中高級車から量販車へと拡大している。レンズ製品も、基本的な広角撮像から、より大きな視野角、高解像度、低歪み、強い環境適応性、高い車載信頼性へと進化している。一般的な民生用電子機器向けレンズと比べ、車載ブラインドスポット監視レンズは、温度サイクル、振動・衝撃、湿熱環境、光学的一貫性、耐久寿命、量産品質の安定性に対してより厳しい要求がある。車載カメラシステムの認識品質と車両安全体験に影響する重要な基礎部品である。
LP Information調査整理「世界車載ブラインドスポット監視レンズ市場の成長予測2026～2032」(https://www.lpinformation.jp/reports/794156/car-blind-spot-surveillance-lens)によると、2025年の世界車載ブラインドスポット監視レンズ市場規模は約US$255 Million、2026年には約US$285 Million、2032年には約US$486 Millionに達すると見込まれ、2026-2032年の年平均成長率は約9.30 %と予測される。上記規模は、ブラインドスポット検知、サイドビューカメラ、周囲監視システム、電子ミラー、駐車支援、商用車安全監視などに使用される車載グレードのレンズ部品収入を主に含む。需要面では、ADAS普及率の上昇、ブラインドスポット監視および周囲監視システムの装備高度化、インテリジェント運転向け認識ハードウェアの増加、自動車の電子化進展、消費者の安全装備需要の高まり、車両安全規制および新車安全評価制度の推進が市場成長を支えている。供給面では、主要メーカーが広角・低歪み光学設計、ガラス・プラスチック混合レンズ、高解像度撮像、車載グレード信頼性評価、自動組立、歩留まり改善、ローカル供給能力に投資している。全体として、同市場は車載視覚認識の高度化に支えられた安定成長段階にあり、今後の増加需要は主に、中高階層ADAS装備の普及、量販車におけるBSD搭載率向上、電子ミラーと周囲監視システムの高度化、商用車安全監視需要の増加、新エネルギー車プラットフォームにおける多カメラ構成の継続的採用から生まれる。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352835/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352835/images/bodyimage2】
世界の車載ブラインドスポット監視レンズ市場は、車載光学大手、カメラモジュール関連企業、地域の専門レンズメーカーが競合する構造である。代表的な企業には、Sunny Optical Technology、SEKONIX、Largan Precision、Asia Optical、Calin Technology、Ability Opto-Electronics、Kinko Optical、Kantatsu、Nidec Sankyo、Fujifilm などが含まれる。第一階層の企業は通常、強い車載光学設計能力、精密製造能力、車載グレード評価体制、顧客認証リソース、大規模量産経験を有し、主要自動車メーカー、Tier 1サプライヤー、車載カメラモジュールメーカーの長期プロジェクトに参加できる。第二階層および地域型メーカーは、コスト優位性、迅速な対応、細分化されたレンズ設計能力、ローカル供給能力を活かして競争に参加している。高級車載レンズおよび主要顧客プロジェクトでは集中度が比較的高い一方、地域市場、低コスト車種、商用車プロジェクトでは依然として差別化競争の機会が存在する。今後の競争は、単なる価格と生産能力の競争から、光学設計能力、車載認証能力、歩留まり管理、自動化製造、顧客との共同開発、グローバル納入能力を含む総合競争へと移行すると考えられる。
車載ブラインドスポット監視レンズは、主にブラインドスポット検知、周囲監視システム、サイドビューカメラ、電子ミラー、駐車支援、車線変更支援、商用車の側後方監視、物流車両やバスの安全監視などに使用される。乗用車および商用車における安全装備の高度化に伴い、ブラインドスポット監視機能は中高級車から量販車へと拡大している。レンズ製品も、基本的な広角撮像から、より大きな視野角、高解像度、低歪み、強い環境適応性、高い車載信頼性へと進化している。一般的な民生用電子機器向けレンズと比べ、車載ブラインドスポット監視レンズは、温度サイクル、振動・衝撃、湿熱環境、光学的一貫性、耐久寿命、量産品質の安定性に対してより厳しい要求がある。車載カメラシステムの認識品質と車両安全体験に影響する重要な基礎部品である。
LP Information調査整理「世界車載ブラインドスポット監視レンズ市場の成長予測2026～2032」(https://www.lpinformation.jp/reports/794156/car-blind-spot-surveillance-lens)によると、2025年の世界車載ブラインドスポット監視レンズ市場規模は約US$255 Million、2026年には約US$285 Million、2032年には約US$486 Millionに達すると見込まれ、2026-2032年の年平均成長率は約9.30 %と予測される。上記規模は、ブラインドスポット検知、サイドビューカメラ、周囲監視システム、電子ミラー、駐車支援、商用車安全監視などに使用される車載グレードのレンズ部品収入を主に含む。需要面では、ADAS普及率の上昇、ブラインドスポット監視および周囲監視システムの装備高度化、インテリジェント運転向け認識ハードウェアの増加、自動車の電子化進展、消費者の安全装備需要の高まり、車両安全規制および新車安全評価制度の推進が市場成長を支えている。供給面では、主要メーカーが広角・低歪み光学設計、ガラス・プラスチック混合レンズ、高解像度撮像、車載グレード信頼性評価、自動組立、歩留まり改善、ローカル供給能力に投資している。全体として、同市場は車載視覚認識の高度化に支えられた安定成長段階にあり、今後の増加需要は主に、中高階層ADAS装備の普及、量販車におけるBSD搭載率向上、電子ミラーと周囲監視システムの高度化、商用車安全監視需要の増加、新エネルギー車プラットフォームにおける多カメラ構成の継続的採用から生まれる。
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世界の車載ブラインドスポット監視レンズ市場は、車載光学大手、カメラモジュール関連企業、地域の専門レンズメーカーが競合する構造である。代表的な企業には、Sunny Optical Technology、SEKONIX、Largan Precision、Asia Optical、Calin Technology、Ability Opto-Electronics、Kinko Optical、Kantatsu、Nidec Sankyo、Fujifilm などが含まれる。第一階層の企業は通常、強い車載光学設計能力、精密製造能力、車載グレード評価体制、顧客認証リソース、大規模量産経験を有し、主要自動車メーカー、Tier 1サプライヤー、車載カメラモジュールメーカーの長期プロジェクトに参加できる。第二階層および地域型メーカーは、コスト優位性、迅速な対応、細分化されたレンズ設計能力、ローカル供給能力を活かして競争に参加している。高級車載レンズおよび主要顧客プロジェクトでは集中度が比較的高い一方、地域市場、低コスト車種、商用車プロジェクトでは依然として差別化競争の機会が存在する。今後の競争は、単なる価格と生産能力の競争から、光学設計能力、車載認証能力、歩留まり管理、自動化製造、顧客との共同開発、グローバル納入能力を含む総合競争へと移行すると考えられる。