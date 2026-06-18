仙台 SNS会社として注目のキングプロテアが人気サービスを仙台エリア向けに本格展開--累計動画制作1,500本超の実績で地方中小企業の集客課題を解決
～～～TikTok・Instagram運用代行を丸投げで提供するZ世代クリエイターチームが、仙台・東北の店舗ビジネスに新たな選択肢をもたらす～～～
仙台 SNS会社の新たな選択肢として、札幌発のSNS運用代行専門会社・株式会社キングプロテア（代表取締役CEO：岸本一翔）が、TikTok・Instagramのショート動画運用代行サービスを仙台を含む全国の店舗ビジネス向けに本格展開する。累計1,500本超の動画制作実績とZ世代クリエイターチームによる一気通貫体制で、仙台エリアの中小企業・店舗オーナーが抱える「SNSを始めたくても時間も人手もない」という課題を解決する。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350860/images/bodyimage1】
仙台 SNS会社の選び方が変わる--「丸投げ運用」がなぜ地方中小企業に刺さるのか
仙台をはじめとする地方都市の中小企業にとって、SNS運用は「重要とわかっているが、できていない」施策の筆頭格です。総務省「令和6年版 情報通信白書」によれば、従業員100名未満の中小企業におけるSNSの本格的な業務活用率は全体の約37%にとどまっており、残る63%が「リソース不足」「ノウハウ不足」「続かない」のいずれかを理由に未活用・休止状態にあると報告されています。
仙台エリアの店舗ビジネスでも同様の傾向が見られます。「Instagramアカウントを作ったが更新が途絶えた」「TikTokに挑戦したが再生数が伸びず挫折した」という声は、キングプロテアへの相談の中で繰り返し寄せられるパターンです。
こうした背景に対してキングプロテアが提示する答えが「丸投げ運用」です。企画・台本・撮影・編集・投稿・インサイト分析・改善提案のすべてを内製クリエイターチームが担うため、クライアントは本業に集中したまま継続的なSNS発信が実現します。現在運用中の26アカウントで蓄積した業種別の勝ちパターンデータが、立ち上げ初月からの安定した動画品質を支えています。
さらに重要なのは「Z世代クリエイターによるTikTokネイティブの企画力」という点です。プラットフォームのアルゴリズムとユーザー行動を肌感として理解しているチームが企画を担うことで、「それっぽいけど伸びない動画」ではなく、実際に再生数と問い合わせ数が連動する動画を生み出せます。仙台エリアの飲食店・美容サロン・整体院・小売店など、BtoCの店舗ビジネスであれば業種を問わず対応が可能です。
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仙台エリア向けSNS運用代行の全詳細--プラン・料金・サービス内容を一挙公開
仙台をはじめとする全国エリアのクライアントに向けて、キングプロテアは現在3つの標準プランを提供しています。
キャストSNS運用プラン｜月額88,000円（税込）
月4本の投稿動画を基本に、企画・撮影・編集・レポート・分析・アカウント設計・TikTokライブ支援を含む。個人事業主や少ないアカウントから始めたいクライアントに適したエントリープランです。
店舗SNS運用プラン｜月額177,000円（税込）
ショート動画月8本投稿を軸に、企画・撮影・編集・レポート・分析・アカウント設計・TikTokライブ支援・Meta広告配信・運用をフルカバー。1店舗～数店舗規模の飲食・美容・整体・クリニックなどの店舗ビジネスオーナーに最も支持されているプランです。
法人SNS運用プラン｜月額198,000円（税込）
ショート動画月10本投稿＋全サービスを含む法人向けのフラッグシッププラン。複数店舗を展開する企業や認知拡大を本格的に推進したい中小企業向けです。採用動画・PR動画の社長密着型制作にも対応します。
いずれのプランも最短6ヶ月の継続運用を推奨しており、アカウント設計から投稿・分析・改善のサイクルを丁寧に積み上げることで、持続的な集客効果を実現します。
仙台エリアのクライアントについては、撮影は担当クリエイターが現地に出向く形でのロケ撮影対応も行っています（別途交通費が発生する場合があります。詳細はお問い合わせください）。また、オンラインでの打ち合わせ・素材受け渡しにも完全対応しているため、移動コストを抑えた運用も可能です。
仙台市内および仙台近郊での問い合わせが増加している飲食・美容・整体・士業・クリニックなど各業種に向けて、2026年6月以降は仙台エリアへの対応強化を予定しています。詳細はhttps://kingprotea.jp/contact/ よりお問い合わせください。
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仙台 SNS運用代行で「続かない」「伸びない」を防ぐ--失敗事例から学ぶ3つの落とし穴
キングプロテアがこれまでの相談・支援の現場で繰り返し目撃してきた「SNS運用の失敗パターン」があります。仙台エリアの中小企業・店舗オーナーが自社運用に挑戦する前に知っておくべき3つの落とし穴を、現場の実態に基づいて整理します。
落とし穴1：「とりあえず投稿する」スタートによる初速の消失
アカウントを開設してから最初の1～2週間に投稿した動画のパフォーマンスは、その後のアルゴリズム評価に大きく影響します。コンセプト設計・プロフィール最適化・投稿フォーマットの統一なしに「とりあえず撮って投稿」したアカウントは、立ち上がりで低評価を受けてしまい、その後に良質なコンテンツを投稿しても伸びにくい状態に陥ります。キングプロテアでは必ず初期のアカウント設計フェーズに時間をかけ、ターゲット・コンセプト・発信軸を確定してから運用をスタートします。
落とし穴2：バズ狙いと集客の導線を分離してしまう
再生数が伸びることと、問い合わせ・来店・売上が増えることは自動的にはつながりません。「動画は伸びているのに予約が増えない」という状態になる原因の多くは、プロフィール設計・プロフィールリンク・LINE公式アカウントとの接続が機能していないためです。キングプロテアでは「動画→SNS→プロフィール→公式LINE/予約」の最短導線を一気通貫で設計することで、再生数を売上に変換します。
落とし穴3：1～2ヶ月で辞めてしまう短期思考
SNS運用は3ヶ月目までが最も難しく、成果が見えにくい時期です。多くの店舗・企業が「伸びないから辞める」を2ヶ月以内に行い、結果的に何も積み上がらないままSNSへの苦手意識だけが残ります。実際にキングプロテアが支援した手結整体院では、LINE活用との組み合わせにより支援開始1ヶ月目で前年比166%の売上増（月商75万円→125万円）を達成していますが、これは「初期設計を丁寧に行い、正しい型で継続したこと」が前提にあります。短期間での成果を引き出すためには、最初の設計品質が決定的に重要です。
以上の3つの落とし穴を回避するために、キングプロテアでは「まず無料相談で現状のSNS・集客の課題を整理するところから始める」ことを推奨しています。
仙台 SNSに関するよくある質問--導入前に確認しておきたい5つの疑問
仙台エリアのクライアントからよく寄せられる質問とその回答をまとめます。
Q1：仙台にいてもキングプロテアに依頼できますか？
はい、対応しています。キングプロテアは札幌を拠点としながら、全国のクライアントへのオンライン対応を行っています。打ち合わせ・台本確認・月次レポートのすべてをオンラインで完結できます。撮影が必要な場合は、クライアント側でのスマートフォン撮影に対応したディレクション方式、または担当クリエイターが仙台に出向くロケ方式のどちらかを選択できます（ロケの場合は別途交通費が発生します）。
Q2：TikTokとInstagramはどちらから始めるべきですか？
業種と目的によって異なりますが、若年層（10代～30代）へのリーチを優先する場合はTikTok、30代～50代の女性層や購買意欲の高いユーザー層にアプローチしたい場合はInstagramが有効です。多くの場合、TikTokで認知を獲得しInstagramで関係性を深めるという2プラットフォーム並走が最も効果的です。初期相談時に業種・ターゲット・目的をヒアリングした上で最適な媒体構成を提案します。
Q3：撮影のために毎月スタッフを派遣してもらえますか？
可能ですが、毎月のロケ対応は交通費・日程調整のコストが発生します。キングプロテアが推奨するのは、初回のみロケで徹底的に素材を撮りためた上で、その後はクライアント側からの素材提供とオンライン編集を組み合わせる方式です。この方式により、コストを抑えながら継続的な高品質動画投稿が実現できます。
Q4：契約後、何ヶ月で成果が出始めますか？
アカウントの現状・業種・競合環境によって異なりますが、初期設計を正しく行った場合、投稿開始から2～3ヶ月でフォロワーの伸びと再生数の安定が見られ始め、4～6ヶ月で問い合わせ・来店数への連動が確認できるケースが多いです。手結整体院のように1ヶ月目から売上改善が起きるケースもありますが、これはLINE運用との組み合わせが前提になっています。
Q5：料金はどのタイミングで発生しますか？
契約締結後、初月から月額費用が発生します。最低契約期間は6ヶ月を推奨していますが、詳細な契約条件は個別ヒアリング後にご案内します。まずはhttps://kingprotea.jp/contact/ からお問い合わせください。
会社概要
・会社名: 株式会社キングプロテア（King Protea Inc.）
・代表者: 岸本一翔（Kazuma Kishimoto）
・電話番号: 090-3898-9276（受付：平日9:00～18:00）
・メール: info@kingprotea.jp
・事業内容: SNS運用代行（TikTok / Instagram / YouTubeショート 他）、動画制作、Meta広告運用、公式LINE構築・運用、MEO・SEO対策、AI研修・AIコンサルティング（屋号：AX Japan）
・URL: https://kingprotea.jp
配信元企業：株式会社キングプロテア
仙台 SNS会社の新たな選択肢として、札幌発のSNS運用代行専門会社・株式会社キングプロテア（代表取締役CEO：岸本一翔）が、TikTok・Instagramのショート動画運用代行サービスを仙台を含む全国の店舗ビジネス向けに本格展開する。累計1,500本超の動画制作実績とZ世代クリエイターチームによる一気通貫体制で、仙台エリアの中小企業・店舗オーナーが抱える「SNSを始めたくても時間も人手もない」という課題を解決する。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350860/images/bodyimage1】
仙台 SNS会社の選び方が変わる--「丸投げ運用」がなぜ地方中小企業に刺さるのか
仙台をはじめとする地方都市の中小企業にとって、SNS運用は「重要とわかっているが、できていない」施策の筆頭格です。総務省「令和6年版 情報通信白書」によれば、従業員100名未満の中小企業におけるSNSの本格的な業務活用率は全体の約37%にとどまっており、残る63%が「リソース不足」「ノウハウ不足」「続かない」のいずれかを理由に未活用・休止状態にあると報告されています。
仙台エリアの店舗ビジネスでも同様の傾向が見られます。「Instagramアカウントを作ったが更新が途絶えた」「TikTokに挑戦したが再生数が伸びず挫折した」という声は、キングプロテアへの相談の中で繰り返し寄せられるパターンです。
こうした背景に対してキングプロテアが提示する答えが「丸投げ運用」です。企画・台本・撮影・編集・投稿・インサイト分析・改善提案のすべてを内製クリエイターチームが担うため、クライアントは本業に集中したまま継続的なSNS発信が実現します。現在運用中の26アカウントで蓄積した業種別の勝ちパターンデータが、立ち上げ初月からの安定した動画品質を支えています。
さらに重要なのは「Z世代クリエイターによるTikTokネイティブの企画力」という点です。プラットフォームのアルゴリズムとユーザー行動を肌感として理解しているチームが企画を担うことで、「それっぽいけど伸びない動画」ではなく、実際に再生数と問い合わせ数が連動する動画を生み出せます。仙台エリアの飲食店・美容サロン・整体院・小売店など、BtoCの店舗ビジネスであれば業種を問わず対応が可能です。
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仙台エリア向けSNS運用代行の全詳細--プラン・料金・サービス内容を一挙公開
仙台をはじめとする全国エリアのクライアントに向けて、キングプロテアは現在3つの標準プランを提供しています。
キャストSNS運用プラン｜月額88,000円（税込）
月4本の投稿動画を基本に、企画・撮影・編集・レポート・分析・アカウント設計・TikTokライブ支援を含む。個人事業主や少ないアカウントから始めたいクライアントに適したエントリープランです。
店舗SNS運用プラン｜月額177,000円（税込）
ショート動画月8本投稿を軸に、企画・撮影・編集・レポート・分析・アカウント設計・TikTokライブ支援・Meta広告配信・運用をフルカバー。1店舗～数店舗規模の飲食・美容・整体・クリニックなどの店舗ビジネスオーナーに最も支持されているプランです。
法人SNS運用プラン｜月額198,000円（税込）
ショート動画月10本投稿＋全サービスを含む法人向けのフラッグシッププラン。複数店舗を展開する企業や認知拡大を本格的に推進したい中小企業向けです。採用動画・PR動画の社長密着型制作にも対応します。
いずれのプランも最短6ヶ月の継続運用を推奨しており、アカウント設計から投稿・分析・改善のサイクルを丁寧に積み上げることで、持続的な集客効果を実現します。
仙台エリアのクライアントについては、撮影は担当クリエイターが現地に出向く形でのロケ撮影対応も行っています（別途交通費が発生する場合があります。詳細はお問い合わせください）。また、オンラインでの打ち合わせ・素材受け渡しにも完全対応しているため、移動コストを抑えた運用も可能です。
仙台市内および仙台近郊での問い合わせが増加している飲食・美容・整体・士業・クリニックなど各業種に向けて、2026年6月以降は仙台エリアへの対応強化を予定しています。詳細はhttps://kingprotea.jp/contact/ よりお問い合わせください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350860/images/bodyimage3】
仙台 SNS運用代行で「続かない」「伸びない」を防ぐ--失敗事例から学ぶ3つの落とし穴
キングプロテアがこれまでの相談・支援の現場で繰り返し目撃してきた「SNS運用の失敗パターン」があります。仙台エリアの中小企業・店舗オーナーが自社運用に挑戦する前に知っておくべき3つの落とし穴を、現場の実態に基づいて整理します。
落とし穴1：「とりあえず投稿する」スタートによる初速の消失
アカウントを開設してから最初の1～2週間に投稿した動画のパフォーマンスは、その後のアルゴリズム評価に大きく影響します。コンセプト設計・プロフィール最適化・投稿フォーマットの統一なしに「とりあえず撮って投稿」したアカウントは、立ち上がりで低評価を受けてしまい、その後に良質なコンテンツを投稿しても伸びにくい状態に陥ります。キングプロテアでは必ず初期のアカウント設計フェーズに時間をかけ、ターゲット・コンセプト・発信軸を確定してから運用をスタートします。
落とし穴2：バズ狙いと集客の導線を分離してしまう
再生数が伸びることと、問い合わせ・来店・売上が増えることは自動的にはつながりません。「動画は伸びているのに予約が増えない」という状態になる原因の多くは、プロフィール設計・プロフィールリンク・LINE公式アカウントとの接続が機能していないためです。キングプロテアでは「動画→SNS→プロフィール→公式LINE/予約」の最短導線を一気通貫で設計することで、再生数を売上に変換します。
落とし穴3：1～2ヶ月で辞めてしまう短期思考
SNS運用は3ヶ月目までが最も難しく、成果が見えにくい時期です。多くの店舗・企業が「伸びないから辞める」を2ヶ月以内に行い、結果的に何も積み上がらないままSNSへの苦手意識だけが残ります。実際にキングプロテアが支援した手結整体院では、LINE活用との組み合わせにより支援開始1ヶ月目で前年比166%の売上増（月商75万円→125万円）を達成していますが、これは「初期設計を丁寧に行い、正しい型で継続したこと」が前提にあります。短期間での成果を引き出すためには、最初の設計品質が決定的に重要です。
以上の3つの落とし穴を回避するために、キングプロテアでは「まず無料相談で現状のSNS・集客の課題を整理するところから始める」ことを推奨しています。
仙台 SNSに関するよくある質問--導入前に確認しておきたい5つの疑問
仙台エリアのクライアントからよく寄せられる質問とその回答をまとめます。
Q1：仙台にいてもキングプロテアに依頼できますか？
はい、対応しています。キングプロテアは札幌を拠点としながら、全国のクライアントへのオンライン対応を行っています。打ち合わせ・台本確認・月次レポートのすべてをオンラインで完結できます。撮影が必要な場合は、クライアント側でのスマートフォン撮影に対応したディレクション方式、または担当クリエイターが仙台に出向くロケ方式のどちらかを選択できます（ロケの場合は別途交通費が発生します）。
Q2：TikTokとInstagramはどちらから始めるべきですか？
業種と目的によって異なりますが、若年層（10代～30代）へのリーチを優先する場合はTikTok、30代～50代の女性層や購買意欲の高いユーザー層にアプローチしたい場合はInstagramが有効です。多くの場合、TikTokで認知を獲得しInstagramで関係性を深めるという2プラットフォーム並走が最も効果的です。初期相談時に業種・ターゲット・目的をヒアリングした上で最適な媒体構成を提案します。
Q3：撮影のために毎月スタッフを派遣してもらえますか？
可能ですが、毎月のロケ対応は交通費・日程調整のコストが発生します。キングプロテアが推奨するのは、初回のみロケで徹底的に素材を撮りためた上で、その後はクライアント側からの素材提供とオンライン編集を組み合わせる方式です。この方式により、コストを抑えながら継続的な高品質動画投稿が実現できます。
Q4：契約後、何ヶ月で成果が出始めますか？
アカウントの現状・業種・競合環境によって異なりますが、初期設計を正しく行った場合、投稿開始から2～3ヶ月でフォロワーの伸びと再生数の安定が見られ始め、4～6ヶ月で問い合わせ・来店数への連動が確認できるケースが多いです。手結整体院のように1ヶ月目から売上改善が起きるケースもありますが、これはLINE運用との組み合わせが前提になっています。
Q5：料金はどのタイミングで発生しますか？
契約締結後、初月から月額費用が発生します。最低契約期間は6ヶ月を推奨していますが、詳細な契約条件は個別ヒアリング後にご案内します。まずはhttps://kingprotea.jp/contact/ からお問い合わせください。
・会社名: 株式会社キングプロテア（King Protea Inc.）
・代表者: 岸本一翔（Kazuma Kishimoto）
・電話番号: 090-3898-9276（受付：平日9:00～18:00）
・メール: info@kingprotea.jp
・事業内容: SNS運用代行（TikTok / Instagram / YouTubeショート 他）、動画制作、Meta広告運用、公式LINE構築・運用、MEO・SEO対策、AI研修・AIコンサルティング（屋号：AX Japan）
・URL: https://kingprotea.jp
配信元企業：株式会社キングプロテア
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