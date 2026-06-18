日本最大級のママ向け情報サイト「ママスタ」の情報発信メディア「ママスタセレクト」（運営：株式会社インタースペース、代表取締役社長：河端伸一郎、証券コード：2122、以下インタースペース）は、「登下校時の暑さ対策」についてのアンケートを実施しました。

「危険な暑さ」という言葉を耳にする機会が増えた近年。今年は“酷暑日”という新たな表現も登場し、夏の暑さへの警戒感がさらに高まっています。なかでも心配なのが、子どもたちの登下校ではないでしょうか。 そこでママスタセレクトでは「登下校時、子どもの『暑さ対策』を家庭でしていますか？」というアンケートを実施。選択肢には「はい」「いいえ（学校が許可しないも含む）」「その他」を設定し、保護者たちからリアルな声を聞きました。

■アンケート結果 約7割が登下校時に暑さ対策を実施

アンケートでは「はい」と回答した人が66.0％にのぼり、多くの家庭で何らかの暑さ対策をしていることがわかります。一方、「いいえ（学校が許可しないも含む）」は22.1％、「その他」は11.9％でした。

■日傘や冷感グッズが通学の定番に

具体的な対策として多く挙がったのが、日傘や冷感グッズの活用です。

（フリー回答より） 「日傘とハンディファンを持たせています」 「日傘とネッククーラー」 「日傘＋ハンディファン＋クールタオル」 「帽子、クールネック、氷入りの水筒など」 「スポーツドリンクを持たせている」

ほかに、学校まで付き添いや送迎をしている家庭もありました。

■学校ルールとの兼ね合いに悩む声も

学校のルールによって使用できるものが限られるケースもあるようです。

「ネッククーラーは禁止されているので、日傘とスポーツドリンクくらいです」

冷感グッズは安全面や管理面から使用を制限している学校もあり、地域や学校によって対応が異なる実態が見えてきました。

■「持たせても使わない」問題も

一方で保護者が対策をしても、子ども自身が使わない、忘れてしまうという悩みも寄せられました。

「帽子を被って行かせるのに、忘れてきます」 「息子が非協力的で、日傘は忘れてしまう」

その他のコメントはママスタセレクトで紹介しています。 【アンケート詳細ページ】 https://select.mamastar.jp/1593143

■わが子を守りたい！が伝わる、家庭それぞれの対策

今回のアンケート結果では、約7割の家庭がわが子の登下校時に暑さ対策を何かしら行っていることがわかりました。 年々厳しさを増す夏の暑さ。家庭での工夫だけでなく、学校や地域を含めて、子どもたちを暑さから守る環境づくりが、ますます求められていきそうです。

【アンケート概要】 実施期間：2026年5月16日～2026年5月17日（2日間） 回答人数：285人 属性：子どもがいる方、妊娠中の方 調査方法：インターネット 【アンケート詳細ページ】 https://select.mamastar.jp/1593143

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