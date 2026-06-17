2026 China Road Cycling League（瀋陽・康平ステージ）

AsiaNet 201594（0096）

【瀋陽（中国）2026年6月16日新華社＝共同通信JBN】待望の2026 China Road Cycling League（瀋陽・康平ステージ）が6月12日、正式に開幕しました。レース3日目と重なった開幕式で熱気はさらに高まり、街全体がスポーツのエネルギーに包まれました。全国各地の精鋭サイクリストたちが康平県に集結、息をのむような自然景観の中に設営されたプロ仕様のコースでスピードと栄誉を競い合い、観客にハイレベルかつ高水準のプロスポーツの醍醐味を届けました。

この全国規模のイベントを最高の形で開催するため、康平県はリソースを結集し、イベント運営やコース管理から競技サポート、観客体験に至るまであらゆる手順を入念に練り上げ、緻密かつ一貫性のある実施体制を整えました。本コースは康平の中心部と農村部を縦断し、活気あふれる都市景観とのどかな田園風景をつなげています。コース沿いには刻々と変化する絵のように美しい景色が広がり、街の自然美や田園風情とシームレスに調和して、康平ならではの個性的なサイクリングコースを生み出しており、本イベントの大きな見どころとなっています。

このサイクリングリーグは、スポーツ競技の祭典であるだけでなく、康平が都市景観や文化観光資源をアピールする重要な窓口としての役割も果たしています。Kangping County Culture and Tourism BureauのディレクターであるLiu Mo氏は、康平は本イベントを活用して、同県の特色あるリソースを幅広く紹介していくと述べました。同県は、本イベントの集客力を活用して飲食・宿泊業や地元農産物の販売を振興し、県内消費を刺激するとともに、「農業・文化・スポーツ・観光・商業」の統合的発展の道のさらなる深化を目指しています。康平は今後もイベント内容の充実を図り、より特色ある文化・スポーツ・観光の知的財産（IP）を創出して、スポーツを通じた都市開発を推進し、文化と観光で人々の暮らしを豊かにしていきます。

ソース：Organizing Committee of the 2026 China Road Cycling League